AIB, Associazione italiana biblioteche - Sezione Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Lanciano e in collaborazione con la Biblioteca comunale "Raffaele Liberatore", invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione del volume "Le biblioteche nel sistema del benessere. Uno sguardo nuovo", edito da Editrice Bibliografica, con Maddalena Battaggia presidente di AIB sezione Lazio e autrice del contributo "Biblioteche e beni relazionali: il bibliotecario come "professione calda".

L'incontro si terrà venerdì 23 febbraio, alle ore 17:00, presso la sala convegni della Biblioteca comunale "Raffaele Liberatore" di Lanciano.

Il libro racconta le biblioteche italiane in una visione sistemica, come mezzo di crescita personale e culturale dei cittadini e si rivolge a tutti gli operatori della cultura, a studenti e studiosi offrendo un contributo concreto rispetto all'obiettivo fortemente condiviso di dimostrare e raccontare la cultura in un'ottica di benessere, qualità della vita e sviluppo sostenibile.

Introdurrà Chiara Faggiolani, curatrice del volume, professoressa di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e culture moderne della Sapienza Università di Roma, direttrice del Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche BIBLAB e del Master in Editoria, giornalismo e management culturale e della rivista scientifica AIB Studi.

Dialogherà con le autrici Luca Mazzocchetti, direttore della Biblioteca Diocesana "Carlo Maria Martini" di Pescara.



La Presidente regionale AIB Sezione Abruzzo

Daniela Giancristofaro