Vigilanza del territorio intensificata dai Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Ortona hanno intensificato la vigilanza preventiva per contrastare i crescenti furti in abitazione e nelle attività commerciali che si sono verificati nelle ultime settimane in particolare nei comuni di Ortona, Fossacesia e Miglianico.

Dall’analisi degli orari e dei giorni in cui sono stati perpetrati questi reati, sono stati predisposti specifici servizi di prevenzione con la capillare vigilanza dinamica soprattutto nelle vie e contrade più sensibili al fenomeno e posti di controllo alla circolazione stradale per identificare i veicoli e le persone che circolano anche lungo le strade più isolate.

L’accresciuta prossimità è stata notata ed apprezzata dai residenti: molti di loro, infatti, si sono intrattenuti con i carabinieri impegnati nei controlli, hanno fornito indicazioni sui possibili veicoli e persone sospette notate nelle ore più a rischio ed hanno chiesto consigli su quali siano, in particolare, le misure per prevenire i furti in casa e come comportarsi in caso di persone e veicoli sospetti.

È stato raccomandato ai residenti di collaborare tra vicini per il controllo reciproco delle abitazioni e di chiamare il N.U.E. 112 per segnalare la presenza di possibili auto e persone sospette o qualsiasi altra situazione anomala.