Al Fenaroli il teatro dialettale con “La Casa di Famiglia”

Domenica 11 febbraio 2024 alle 17 appuntamento al Teatro Fenaroli con la commedia dialettale, in scena la Compagnia Amici Nostri – Castellana Grotte con “La Casa di Famiglia” di Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e la regia di Adriana Coletta

Cos’è una casa? Mattoni, porte e mobili? O quel luogo che racconta storie, che conserva memorie, che disegna una famiglia? Se lo chiedono i fratelli Alex, Fanny, Oreste e Giacinto che vedono, nella vendita della casa di famiglia, la soluzione ai loro problemi; se lo chiedono i facchini impegnati in un improvviso e quanto mai comico trasloco; se lo chiede Giovanni, il papà vedovo, che si risveglia - nel momento sbagliato diciamo - dopo anni di coma! Una commedia sospesa fra passato, presente e futuro. Una commedia divertente, amara, energica, commovente, capace di portare in scena, mischiando dialetti e situazioni al limite del paradosso, una delle questioni in cui tutte le famiglie prima o poi si imbattono!

Riduzioni per spettatori soci di associazioni APS teatrali, studenti medie superiori, ultrasessantacinquenni e under 13, abbonati alla stagione di prosa.

Biglietti presso punti vendita del circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il sabato precedente ogni spettacolo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica dello spettacolo dalle ore 10,00 in poi. Info e prenotazioni 339 8201983