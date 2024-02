Al Fenaroli in arrivo “Il cacciatore di nazisti”

Sabato 3 febbraio alle 21.00 quarto appuntamento con la Stagione di prosa 2023/2024 del Teatro Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo "Il cacciatore di nazisti” con Remo Girone. Testo e regia di Giorgio Gallione.

È la storia di Simon Wiesenthal, un sopravvissuto all'Olocausto che, dopo essere stato imprigionato in cinque diversi campi di sterminio, ha impegnato la sua vita successiva a dare la caccia e a consegnare al giudizio del mondo i più crudeli criminali di guerra della storia umana.

Un avvincente thriller di spionaggio e, nel contempo, un documento storico rivissuto con trasporto, umana partecipazione, sdegno, talvolta vaccinato dal tipico caustico umorismo ebraico, che mira a radiografare uno dei periodi più bui del nostro recente passato, un tempo in cui "la coscienza in quanto tale era morta". Mattatore assoluto di questo racconto è l'insuperabile Remo Girone che, grazie ad un testo affilato, rapido e potente, si interroga e ci porta a riflettere non solo sulla feroce banalità del male, quanto sulla sua genesi, e mira alla conoscenza e all'analisi dell'orrore. Lo spettacolo diventa così un tentativo epico, teatrale e civile per combattere la rimozione e l'oblio, per rispondere con la narrazione e la memoria al monito che le storie come quella di Anna Frank ancora ci suggeriscono: "Non dimenticate mai, mi fido di voi!".

