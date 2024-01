'Arte in reparto', le attività proseguono

Nel Day Hospital Oncologico dell’Ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano si è svolto il secondo appuntamento di Arte in reparto, iniziativa nata da un’idea di Luca Raimondi con il supporto dell’Associazione “La Conchiglia ODV” e la collaborazione dei reparti di Oncologia di Vasto e Lanciano diretti dal dottor Nicola D’Ostilio.

I pazienti e i loro famigliari hanno assistito alla coreografia di teatro danza diretta da Maria De Liberato e danzata da Rossella Taraborrelli, dal titolo "Sua Maestà la Fantasia" su musiche di Wim Mertens.

“La performance - spiega la coreografa - è pensata per coltivare l’immaginazione che ci consente di prefigurare ciò che realmente vogliamo, lasciando che la mente indugi sui nostri sogni e desideri e diventi necessaria per guidare e motivare l’azione. Immaginare mette in moto delle risorse interne. Amo la fantasia, amo l' immaginazione, è la bambina interiore che è in me”.