Al Teatro Fenaroli in scena “Il Morto sta bene in salute”

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 10 dicembre 2023 secondo appuntamento con la XIX edizione del Festival "Premio Maschera d'Oro – Città di Lanciano" - rassegna di Teatro Dialettale a cura dell'Associazione Amici della Ribalta, inclusa nel cartellone 2023/2024 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Alle 17:00 andrà in scena la commedia brillante in due atti intitolata "IL MORTO STA BENE IN SALUTE" di Gaetano Di Maio portata in scena dalla COMPAGNIA ARCA – TREVI per la regia di Graziano Sirci.

Il "Morto sta bene in salute" è una sorta di giallo comico dove gli elementi della commedia comica sono tutti rispettati. La commedia è articolata in due atti basati sulle vicissitudini dei gestori di una pensioncina, Gennaro e Nannina Bottiglieri, allorquando rivengono una borsa contenente una grossa somma di denaro. Essi sono all'oscuro del fatto che la somma era stata versata ad un killer per eliminare un concorrente di un capomafia, il quale ora pretende la restituzione dei soldi o che l'omicidio sia commesso. Il variopinto cocktail della trama, fatta di mafiosi incalliti, milioni spariti, tresche amorose e di vari equivoci, bugie e raggiri si svolge a ritmo serrato nella piccola pensione a conduzione familiare che si chiama "Pensione della tranquillità" ma che, per ironia della sorte, sarà tutt'altro che tranquilla.