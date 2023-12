Altri prestigiosi riconoscimenti per il logo designer Luca Di Francescantonio

Arrivano altri prestigiosi riconoscimenti per il logo designer abruzzese Luca Di Francescantonio che ha ottenuto, nella sezione Europa del Wolda (Worldwide Logo Design Award), il bronze award per il marchio di Zerogradi Gelateria (di piazza Lucio Valerio Pudente a Vasto) e l’award of excellence per MalPerdedor, brand nell’ambito sportivo del padel, nella sezione Europa. Inoltre, il marchio progettato per Pieghe, azienda del settore del cartongesso di arredamento, è tra i finalisti confermati dell‘HiiiBrand Award, contest internazionale nato in Cina, all’interno delle 51 entries dopo le varie selezioni di giudizio.

“Le due giurie, quella del Wolda e quella dell’HiiiBrand, sono composte da designer internazionali di alto livello – commenta Luca Di Francescantonio –. Sono molto felice di questi nuovi riconoscimenti e ringrazio i miei clienti che, affidandomi la progettazione dei marchi, mi concedono queste preziose occasioni”.

Il 2023 è stato un anno intenso per Di Francescatonio che alla scorsa edizione del Vinitaly di Verona ha ricevuto l’etichetta di bronzo, sezione olio, per la progettazione dell’etichetta di Frantoio Rapino.

"Il design per me è cultura - spiega il logo designer di Lanciano - cerco di ribadire questo concetto in ogni occasione, perché la progettazione del marchio va al di là dell’aspetto puramente commerciale. È delineare, insieme al cliente, un’identità, un tratto distintivo e riconoscibile che diventa, appunto, una scelta culturale”.