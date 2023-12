“Il buon uso della distanza”, doppio appuntamento con il romanzo di Vito Di Battista

Riceviamo e pubblichiamo

L’autore abruzzese Vito di Battista presenta il suo nuovo romanzo "Il buon uso della distanza" (Gallucci Editore) nella sua terra d’origine. Martedì 5 dicembre, alle ore 18, presso la Sala Consiliare di San Vito Chietino, largo Altobelli n°1, insieme all’autore interverrà Marco Nardini, letture di brani del libro a cura di Marco Iezzi. Evento in collaborazione con Libreria MU. Giovedì 7 dicembre, alle ore 18, presso la Nuova Libreria Barbati di Lanciano, via Martiri VI Ottobre n°60, insieme all’autore interverrà la giornalista Pina De Felice.

IL LIBRO: Parigi, 1976. Pierre Renard ha appena incassato un netto rifiuto per il suo secondo romanzo. Quella stessa sera riceve una lettera da una misteriosa “Madame”, che gli propone un accordo. Tentato dalla curiosità, accetta di scrivere dietro compenso seguendo i suggerimenti della donna, a patto di firmare ogni nuovo libro con uno pseudonimo diverso. I due non dovranno incontrarsi mai, comunicheranno soltanto per corrispondenza e attraverso la mediazione di Colette, l’arguta e saggia tenutaria di una casa di piacere. Pierre riuscirà a guadagnarsi un posto d’onore nella scena editoriale parigina, tra ricatti, favori e manovre di potere, ma la sua vita, nell’ombra, sarà come svuotata: nulla di quanto sta costruendo gli appartiene davvero, neanche l’amore. Finché non deciderà di rompere il gioco della finzione, per ritrovare la verità della sua esistenza: un conturbante intrigo familiare che da Firenze, la sua città natale, si dirama fino alla capitale francese.

Liberamente ispirato a come Romain Gary ha ingannato per anni il mondo letterario, pubblicando "La vita davanti a sé" e altri libri sotto lo pseudonimo di Émile Ajar, e vincendo anche il prestigioso premio Goncourt.

L'AUTORE: Vito di Battista è nato nel 1986 a Lanciano, dove si è diplomato al Liceo Vittorio Emanuele II, ed è cresciuto a San Vito Chietino. Ha vissuto a Firenze, dove si è laureato in Letterature comparate scegliendo una tesi su Romain Gary, Tarjei Vesaas e J.M. Barrie. Si è poi trasferito a Bologna, dove la stessa sorte è toccata a Ted Hughes, Sylvia Plath e Hart Crane.

Nel 2012, grazie a un suo racconto, è stato selezionato per il Cantiere di Scritture Giovani del Festivaletteratura di Mantova.

Suoi testi sono apparsi sulla rivista letteraria «Nuovi Argomenti».

Il suo primo romanzo è stato "L'ultima diva dice addio" (SEM, 2018).