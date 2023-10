CentroPALCO Academy: buone le prime per le lezioni di Nadia Rinaldi, Vanessa Gravina, Ettore Bassi e Francesco Branchetti

Si è conclusa lunedì 9 ottobre la prima parte del corso di teatro organizzato da CentroPALCO Academy.

Quattro giornate in cui gli allievi si sono confrontati e hanno seguito le lezioni di docenti di spessore come Francesco Branchetti, Nadia Rinaldi, Vanessa Gravina, Ettore Bassi, Chiara Masciovecchio e Marco Santilli. I partecipanti hanno potuto apprendere nozioni, tecniche importanti e mettersi alla prova. Le lezioni si sono tenute presso il Villa Maria Congress a Francavilla al Mare.

Il progetto di CentroPALCO Academy punta a formare gli allievi a 360° e dare loro occasione di incontrare i casting director e i registi già alla fine del primo anno accademico, per un possibile inserimento nel mondo del cinema e del teatro. A questo primo importante obiettivo si aggiunge quello di formare una compagnia teatrale stabile per la produzione di almeno 2 commedie teatrali da portare in giro a livello nazionale con gli allievi affiancati dai loro docenti.

Il corso ha riscosso enorme successo. Tanti gli alunni, provenienti da ogni parte d’Italia, che hanno seguito le lezioni di:

ILLUMINOTECNICA e SCRITTURA con FRANCESCO BRANCHETTI;

STORIA DEL TEATRO con MARCO SANTILLI;

PSICOLOGIA con CHIARA MASCIOVECCHIO;

IMPROVVISAZIONE con NADIA RINALDI;

RECITAZIONE con VANESSA GRAVINA;

RECITAZIONE con ETTORE BASSI.

“Sono stati quattro giorni intensi ed emozionanti in cui i docenti, grandi professionisti della TV e del teatro, hanno guidato i ragazzi in modo magistrale e mostrato empatia”, spiega Marco Santilli, ideatore di CentroPALCO Academy. “Il percorso è lungo ed impegnativo. I ragazzi che si sono iscritti sono soddisfatti e contenti e noi fieri di questo progetto”.

Le prossime giornate di corso sono in programma dal 9 al 12 novembre, presso Villa Maria Congress. Gli alunni prenderanno parte alle lezioni di docenti preparatissimi: Silvia Mazznotte, Ettore Bassi, Emy Bergamo, Fabrizio Coniglio, Francesco Branchetti, Chiara Masciovecchio e Marco Santilli.