Le creazioni del maestro Montaldi conquistano il Salone dell'Alto Artigianato a Venezia

Sono stati centinaia i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo ad ammirare e apprezzare i gioielli creati da Giuliano Montaldi esposti al Salone dell'Alto Artigianato di Venezia. Una vetrina esclusiva nella quale il maestro orafo ha messo in mostra le sue creazioni e ha rappresentato l'Abruzzo. Montaldi infatti era l'unico artigiano abruzzese presente e con i suoi monili che raccontano la storia e le tradizioni dell'Abruzzo è riuscito a rappresentare al meglio la regione.



"Vi ringrazio tutti per i complimenti e gli apprezzamenti ricevuti", ha commentato il maestro orafo di ritorno da Venezia, "sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di ospitare nel nostro stand sia la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: entrambi hanno dimostrato vivo interesse nella maestria dell'artigianato abruzzese".



Montaldi a Venezia ha portato alcuni suoi pezzi esclusivi come la Presentosa, la Chimera e i Rosoni, in oro e argento, arricchiti con pietre preziose. In esposizione anche la sua collezione "I Love Abruzzo" che ha destato molta curiosità tra i visitatori affascinati dai suoi numerosi ciondoli ognuno dei quali legato a un luogo, a un simbolo o a una tradizione abruzzese.



"Sono inoltre rimasto favorevolmente colpito", ha concluso Montaldi, "dal piacevole ricordo che la ministra Casellati ha mantenuto della nostra regione, in occasione della sua visita nel 2021. Parlando mentre ammirava i miei gioielli ha infatti ribadito di apprezzare la nostra serietà, la dedizione al lavoro e la grande ospitalità. Sono stati giorni ricchi di emozioni e di relazioni importanti, grazie ancora per la fiducia e la stima che riponete in me".