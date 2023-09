Il maestro Giuliano Montaldi rappresenterà l’Abruzzo al Salone dell’Alto Artigianato Italiano

Il maestro orafo Giuliano Montaldi rappresenterà l’Abruzzo alla prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano.

Montaldi sarà̀ a Venezia nel prestigioso compendio dell’Arsenale dal 28 settembre al primo ottobre ed esporrà tra le 100 eccellenze dell'artigianato artistico italiano le sue creazioni orafe ispirate all’archeologia, alla storia e alla simbologia abruzzese. La manifestazione, di interesse internazionale promossa dal Comune di Venezia e organizzata dalla società̀ interamente controllata Vela spa, punta a mettere in risalto le eccellenze artigiane del Paese.

Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano è nato per valorizzare e far conoscere l'arte dell'artigianato italiano. Proprio per questo tra i partecipanti ci sarà il maestro Montaldi, come unico rappresentante abruzzese, che porterà le sue creazioni e racconterà il lungo lavoro di studio e ricerca che è dietro a ogni monile.

“È un privilegio per me prendere parte al Salone dell'Alto Artigianato Italiano”, ha precisato il maestro Montaldi, “poter rappresentare l’Abruzzo con le mie opere è anche una grande responsabilità dal momento che si tratta di una location internazionale con visitatori da tutto il mondo. Io porterò le mie Chimere, i Rosoni e poi la collezione I Love Abruzzo per farla conoscere e ammirare. Ma esporrò anche gioielli prestigiosi della gioielleria classica arricchiti dal mio tocco e da materiali e pietre preziose”.

Sarà un'occasione unica per far conoscere l’arte del maestro Montaldi e promuovere attraverso le sue opere l’Abruzzo nel cuore della città storica di Venezia.