Concorso d'arte contemporanea 'Alfredo Paglione', ecco i premiati

Sono stati premiati questa mattina, nel corso di una partecipata cerimonia di premiazione che si è tenuta nella Sala consiliare della Provincia di Chieti, i vincitori del Concorso d’Arte contemporanea “Alfredo Paglione”, quest’anno dedicato al tema “I Colori della Natura".

"Esprimo i miei più vivi complimenti alle studentesse e agli studenti che hanno realizzato queste meravigliose opere, sculture e installazioni tutte davvero meritevoli di attenzione e riconoscimento. Un ringraziamento lo rivolgo a loro per aver espresso e condiviso la propria creatività, ai docenti e alle dirigenti scolastiche dei nostri Licei Artistici, al già Prefetto di Chieti, Armando Forgione, ideatore dell’iniziativa insieme al compianto Alfredo Paglione, al quale abbiamo intitolato il concorso,e al presidente della Fondazione Immagine, Luciano Di Tizio. Questa iniziativa tesa a promuovere fra i giovani l'amore per l'arte nelle sue varie forme e l'attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo è destinata a diventare un appuntamento fisso negli anni", ha detto il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

“Anche quest’anno la combinazione vincente tra istituzioni pubbliche e private ha permesso di raggiungere l’ottimo risultato che oggi ammiriamo. Un circuito virtuoso che si sta sempre più consolidando in questa bellissima Provincia, ricca di tesori d’arte e di bellezze naturalistiche. In questo stimolante ambiente stanno crescendo giovani che tentano di affermarsi e questo concorso deve rappresentare per gli studenti dei Licei Artistici una bella e singolare opportunità, oltre a costituire un momento di crescita e, allo stesso tempo, di verifica delle proprie potenzialità artistiche”, commenta il presidente della giuria del concorso, già Prefetto di Chieti, Armando Forgione.

"Sono particolarmente felice per il fatto che la prima manifestazione intestata alla memoria di Alfredo Paglione sia proprio questo concorso riservato ai giovani, un concorso da lui fortemente voluto e apprezzato, nella convinzione che l'arte migliori l'esistenza di chi ne fruisce e di chi la crea, come i ragazzi, che con grande capacità e creatività hanno partecipato con pregevolissime opere", dichiara il presidente di Fondazione Immagine, Luciano Di Tizio.

Tutti i premiati del concorso d'arte contemporanea “Alfredo Paglione”, riservato agli studenti e alle studentesse dei tre licei artistici della Provincia di Chieti:

Sezione Pittura e Disegno

1° premio (borsa di studio 1.500 euro da Desma8):Ilaria Bucci, Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente” per l’opera “Honeyfrom the growingbee”; 2° premio (borsa di studio 1.000 euro da Camera Di Commercio): Claudia Rapposelli, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera “La tavolozza delle stagioni”;3° premio (borsa di studio 500 euro da Toto): Arianna Mattucci, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera “Sfumature di libertà”.

Sezione Oreficeria e Moda

1° premio (Borsa di studio 1.500 euro da Toto): Andrea Marino, Patrizio Sferrella, Emanuele Zulli, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera”Artifex natura”; 2° premio (borsa di studio 1.000 euro da Desma 8): Andrea Gasbarri Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera “Green word”; 3° premio (Borsa di studio 500 euro da Feudo Antico): Simone Terzini, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera “Frammenti”.

Sezione Discipline Plastico-scultoree e Installative

1° premio (Borsa di studio 1.500 euro da Feudo Antico): Anevay Rossi, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera ”Impercettibile ma reale”; 2° premio (Borsa di studio 1.000 euro da Toto): Anna Barbati, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera “In memorian et metamorphosin”; 3° premio (Borsa di studio 500 euro da Desma 8): Giulia Tamburrino, Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente” per l’opera “Cnidaria”.

Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati con i seguenti premi speciali: per la migliore attinenza al tema proposto, Emanuele Palmieri, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”, per l’opera “Cosa è giusto” (borsa di studio 500 euro da Di Vincenzo Dino); per l’originalità e per il particolare significato dell’idea espressa, Federica Bucci, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”, per l’opera “La bellezza oscurata” (borsa di studio 400 euro da Aptar Italia); per la particolare attenzione al tema della natura nella sua essenziale complessità, Alessandra Salvatore, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”, per l’opera “Il mare nalenava frequente” (buono del valore di 200 euro da D’Auria Distillerie).

Inoltre, sono stati consegnati nove buoni d’acquisto quale segnalazioni di merito alle tre migliori opere di ogni liceo artistico, non già classificatesi nelle altre categorie.

Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”: Caterina Raspa per l’opera “Giardino portatile” (buono del valore di 100 euro da D’Auria Distillerie); Luana D’Ercole per l’opera “Attraverso le prospettive”, (buono del valore di 75 euro da Bper); Francesca Parente per l’opera “Foglie colorate” (buono del valore di 75 euro da Bper).

Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”: Noemi Pavone per l’opera “Blu Anima-Giallo Redenzione-Rosso Primavera (i primari della natura umana) (buono del valore di 100 euro da D’Auria Distillerie); Nicole Puddu per l’opera “Rifiuto” (buono del valore di 75 euro da Bper); Daniele Conaper l’opera “Olea” (buono del valore di 75 euro da Bper).

Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”: Lisa Fiore per l’opera “Il silenzio, le foglie, l’ordine, l’acqua” (buono del valore di 100 euro da D’Auria Distillerie); ShibataAshely per l’opera “Trappola della natura” (buono del valore di 75 euro da Bper); Andrea Di Pietroper l’opera “Le armoniose profondità del mare” (buono del valore di 75 euro da Bper).

La giuria del concorso: presidente, Armando Forgione, già Prefetto di Chieti e ideatore del Premio insieme al compianto Alfredo Paglione; Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti;Luciano Di Tizio, presidente della Fondazione Immagine; Maria Cristina Ricciardi, docente dell’Università “Gabriele d’Annunzio” dipartimento Lettere Arti Scienze Sociali; Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara; Bruno Di Pietro, noto artista; Cinzia Di Vincenzo, presidente dell’ETS “Giardino delle Pubbliche Letture… e non solo” e responsabile della segreteria del premio.