Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone primo al Premio Letterario La Ginestra di Firenze 2023

Quattro raccolte poetiche inedite del poeta e scrittore Bruno Montefalcone, originario di Lanciano, sono state premiate di recente.

Lo scrittore ha ottenuto il 1° Posto ex aequo all’VIII Premio Letterario Nazionale “La Ginestra di Firenze” 2023.

Tra i numerosi partecipanti in gara, i suoi testi vincitori sono stati selezionati dalla Commissione giudicatrice. Il prestigioso Premio, indetto dal Centro Culturale Fonte Aretusa, la cui Presidente è Maria Eugenia Miano, ha come scopo la divulgazione della cultura letteraria. Per aver conquistato il gradino più alto del podio, il poeta frentano ha vinto la pubblicazione della sua Silloge poetica a cura delle Edizioni Helicon. La cerimonia di premiazione è avvenuta sabato 13 maggio 2023 alle ore 15:30 presso l’Auditorium del Complesso San Jacopo a Ripoli di Firenze. Durante la Cerimonia è stata letta la motivazione della Commissione giudicatrice: « […] l’autore di “Fratelli spatriati” ha saputo in questa lirica tener dritta la barra del suo timone con una destrezza degna di plauso. Una discrezione, e diremmo un rispettoso pudore, ispira il componimento mantenendolo in uno stato d sospensione partecipe, al di qua di ogni enfasi retorica e resistendo a formulare uno scontato giudizio storico». Successivamente, l’attore Andrea Pericoli ha declamato la poesia “Fratelli spatriati”, una dei Testi vincitori. Subito dopo, Bruno Montefalcone alquanto emozionato ha ringraziato sentitamente tutti i qualificati giurati del Premio per l’onore ricevuto e per l’elevato Riconoscimento ottenuto in un Premio Letterario importante e prestigioso. La Raccolta di poesie dal titolo “Aghi” è rientrata nella cinquina della Rosa dei vincitori del prestigioso Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo” 2023, giunto alla sua VIII Edizione. Un grande onore per l’Autore frentano perché è stato selezionato dall’illustre Presidente di Giuria: Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo, e quindi premiato con una Medaglia d’onore. La Raccolta di poesie “Canti di luce” ha ottenuto la Menzione di merito all’VIII Premio Internazionale “L. S. Senghor” 2022/2023.

L’Autore abruzzese è stato premiato a Milano con una Medaglia dal Presidente del Premio: Cheikh Tidiane Gaye, nel pomeriggio del 06 maggio 2023 presso la Sala Ricci della Fondazione San Fedele, in Piazza San Fedele, a Milano. Il prestigioso Premio, che quest’anno ha avuto una numerosa partecipazione, più di 600 Opere in gara di Autori italiani e stranieri, è stato patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Comune di Milano, dall’Università Bicocca, dall’Accademia Mondiale della Poesia, da Wikipoesia, solo per citarne alcuni. Nel corso della Cerimonia sono intervenuti il Presidente di Giuria: Pap Khouma; il Prof. Ion Deaconescu, Presidente dell’Accademia Internazionale Mihai Eminescu e il Console Generale della Repubblica del Senegal a Milano, Mamadou Lamine Diouf. Un’altra Raccolta di poesie di Bruno Montefalcone dal titolo “Il segreto della vita” ha ottenuto il Riconoscimento di merito al IX Premio letterario Nazionale “Pietro Carrera” 2023. Il suddetto Premio è indetto annualmente dall’Accademia Internazionale Il Convivio, in collaborazione con Il Convivio Editore. L’Autore lancianese, oltre alle sue 4 Raccolte di poesie premiate, ha ottenuto anche altri due importanti Riconoscimenti: la Menzione speciale al merito al Premio Faretra, all’interno dell’VIII Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2023, e la Menzione di merito al Premio Internazionale di Poesia Inedita Isola di Stromboli 2023 con il suo Componimento poetico dal titolo “Isola di Stromboli”.

La poesia dello scrittore di Lanciano è stata selezionata dagli illustri Presidenti di Giuria: Maestro Giuseppe Aletti e Hafez Haidar, due volte candidato al Premio Nobel. Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone è nato a Lanciano nel 1982. Si è laureato in Economia a 23 anni.

Dopo vari corsi di scrittura, ha esordito nel mondo della letteratura a 24 anni con la sua prima pubblicazione dal titolo “Ombre e luci”. Ha ottenuto numerosi e prestigiosi Premi e Riconoscimenti Letterari: Finalista/Premiato al XXXVIII Premio Firenze 2021 con la poesia “Il cammino della luce”. L’Autore è stato premiato a dicembre 2021 dal Presidente On. Marco Cellai allo storico Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze; 1° Premio Speciale Poesia: Oscar Europeo d’Arte e Letteratura – I Grandi maestri contemporanei 2012 con la poesia “Continuare a vivere”, premiata dal Prof. Franco Pedrinzani, Presidente Onorario – Associazione San Domenichino – e dal Prof. Manrico Testi, Critico Letterario; 1° Premio al Concorso Nazionale d’Arte e Letteratura 2012 – Colori del Lago di Bolsena con la poesia “Il cuore di carta”; 2° premio alla IV Rassegna D’Arte e Letteratura di Viareggio; premiato alla XV Edizione del Premio Città di Empoli con la poesia “Sui binari della povertà”; premiato alla XX Edizione del Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Massimiliano Kolbe con la poesia “16670” a Savigliano, in Piemonte; 1° Premio Speciale Poesia alla XXVII Ed. del Premio Omaggio al Carnevale di Viareggio 2013; Premio Speciale alla XIV Ed. del Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Nicola Mirto” 2013, in Sicilia, con la poesia “Saluto, padre, il tuo cuore”; 3° posto al Concorso d’Arte e Letteratura “Omaggio a Giacomo Puccini” con il libro Sotto gli occhi del cielo, a Torre del Lago Puccini nel 2013; premiato alla XVI Ed. del “Domenico Rea” nella Sezione C – Poesia Religiosa –, in Toscana nel 2014; Menzione d’Onore al Concorso Nazionale di Poesia per la Shoah 2021/’22, a Soriano Calabro con la poesia “Tutti meritano la vita”; Menzione di Merito al Premio Internazionale Léopold Sédar Senghor 2021/’22, a Roma con la poesia “I volti dell’esistenza umana”; Menzione d’Onore al Premio Internazionale Città di Viterbo – Tuscia Libris 2022 con la poesia “Vivere anche quando il cuore lacrima”; Premio Speciale Targa Città di Chieti al Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno 2022 con la poesia “Un percorso”. L’Autore è stato premiato ad Ascoli Piceno dalla poetessa e scrittrice Rosanna di Iorio, Presidente del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti; Riconoscimento di Merito al Premio Letterario Nazionale Costa Edizioni 2022, con la poesia inedita dal titolo “La sua casa di cartone”, evento svoltosi al Teatro Cordova di Pescara; premiato al Premio Internazionale di Poesia e Prosa Pier Paolo Pasolini 2022/’23 nell’ambito del Pasolini Festival di Ciampino con la poesia “In Myanmar la speranza è un sogno ancora vivo” presso la Sala Consiliare “Pietro Nenni” – Comune di Ciampino; Premio Speciale della Giuria al XXIX Premio Internazionale di Poesia Ossi di seppia 2023 con la poesia “A passo di tartaruga” a Taggia, in Liguria; 1° Posto ex aequo all’VIII Premio Letterario La Ginestra di Firenze 2023, i Testi dell’Autore, all’interno della sua Silloge poetica, sono risultati vincitori dalla Commissione giudicatrice del Premio; La Silloge poetica dal titolo Aghi è rientrata nella cinquina della Rosa dei vincitori del prestigioso Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2023 – VIII Edizione –, mentre il componimento poetico “La cruna di una poesia” è presente nell’Antologia dell’VIII Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2023; Menzione di merito con la Silloge poetica Canti di luce all’VIII Premio Internazionale L. S. Senghor 2022/2023, premiato presso la Sala Ricci della Fondazione San Fedele, in Piazza San Fedele, a Milano; Segnalazione di merito con la Silloge poetica Il segreto della vita al IX Premio letterario Nazionale Pietro Carrera 2023, in Sicilia; Menzione speciale al merito al Premio Faretra, all’interno dell’VIII Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2023; Menzione di merito al Premio Internazionale di Poesia Inedita Isola di Stromboli 2023 con il Componimento poetico dal titolo “Isola di Stromboli”, selezionata dagli illustri Presidenti di Giuria: Maestro Giuseppe Aletti e Hafez Haidar, due volte candidato al Premio Nobel. Il 05 dicembre 2022 ha ottenuto l’onorificenza da parte dell’Amministrazione Comunale di Lanciano. L’autore lancianese è stato premiato dal Sindaco Avv. Filippo Paolini e dall’Assessore Prof.ssa Graziella di Campli presso la Sala Consiliare del Comune di Lanciano. Ha pubblicato i Libri di Poesia: Ombre e luci, Il Filo (2007); Tu sei Amore, Il Filo (2008); L’anima che ama, Gruppo Albatros (2010); Sotto gli occhi del cielo, Gruppo Albatros (2013). Inoltre alcune sue poesie sono state inserite in prestigiose e note Antologie Nazionali ed Internazionali, quali: Pensieri D’Autore – XV e XVI Edizione (2012 e 2013); Le parole per dirlo, mamma (2012); Il Cantavita (2012); Solo le farfalle sono libere (2022); Premio Internazionale Città di Viterbo 2022 (2022); Premio Letterario Nazionale Costa Edizioni – Seconda Edizione (2022); XXIX Premio Ossi di seppia (2023); VIII Premio Internazionale Salvatore Quasimodo 2023 (2023); VIII Premio Letterario La Ginestra di Firenze (2023); Premio Stromboli – L’Isola dei Poeti 2023 (2023). Le sue Opere sono state esposte alle Fiere Nazionali del libro di Roma e di Pisa e a quelle Internazionali di Torino, America e Francoforte. L’autore infine ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche (“La luna e i falò” e intervista su Radio Galileo) e televisive (“Se scrivendo” e “10 Libri” su SKY; “In punta di lingua” su TRSP).