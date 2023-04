Al via "TraboccArte"

L’associazione culturale NaturArte, di Lanciano, in collaborazione con il gruppo “Compagni di tavolozza” e l’azienda di trasporti internazionali Europet, organizza, in concomitanza del Giro d’Italia, una mostra d’arte sui trabocchi.

Il progetto, dal titolo “TraboccArte”, nasce dall’idea di valorizzare, con l’arte, le caratteristiche dei trabocchi, suggestive installazioni in mezzo al mare. I trabocchi si trasformeranno in temporanei musei all’aperto, su cui si potranno ammirare dipinti e disegni.



Ci sarà anche qualche artista a dipingere sul posto o a disegnare. L’evento vuole creare un ponte tra l’arte contemporanea e l’arte del territorio, che consiste nella bellezza dei luoghi e nella struttura delle ingegnose e secolari macchine da pesca che occhieggiano sulla Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti.



La mostra “TraboccArte” si terrà nei giorni 29-30 aprile e primo maggio 2023 nei comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni. I trabocchi che ospiteranno l’iniziativa sono “Punta Tufano”, “Sasso della Cajana” a Rocca e “Pesce Palombo” a Fossacesia. A Rocca anche il locale “Da Masino” (a ridosso della pista ciclopedonale “Via Verde”) sarà interessato dall’iniziativa.

Ad esporre saranno Massimo Manzitti, Frodaus, Clara Crognale, Anna Maria Graziani, Emanuela Pancella, Aquilino Mancini, Serena Giannico, Laura Sacco, Gastone Costantini,

Maria Paola Ferrara e Leonardo Baserni.

Gli orari di visita della mostra sono 9-12 e 16-20.



L’Inaugurazione si terrà il 29 aprile alle 10 sul trabocco “Pesce Palombo”.