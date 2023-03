Concorso di poesia “La stanza di Denise”, al via la I edizione

Riceviamo e pubblichiamo

Nella suggestiva cornice del Palazzo Caccianini, a Frisa (CH), prende il via la prima edizione del concorso di poesia "La stanza di Denise", intitolato a Denise Di Nenno, prematuramente scomparsa nel 2003.

Denise nasce nel 1975. A 13 anni il suo cuore si ammala di miocardiopatia dilatativa e l'unica possibilità di salvezza è un trapianto di cuore eseguito all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, nel 1988. Denise inizia una nuova vita. Affida alla scrittura di poesie le sue angosce, le sue paure, i suoi sentimenti amorosi. Ama la vita incondizionatamente ed ha fretta di impegnarsi lottando contro la violenza sulle donne, per i diritti dei migranti, contro ogni ingiustizia sociale. Crea intorno a sé una grande famiglia elettiva formata da persone speciali, capaci di aggiungere bellezza alla nostra condizione umana. A 28 anni, nel pieno dei suoi progetti di vita, il cuore trapiantato non funziona più: è necessario un secondo trapianto ma un'infezione polmonare arresta la vita di Denise, il 15 agosto 2003.

A vent'anni dalla sua scomparsa, la Biblioteca Comunale di Frisa, in collaborazione con il Comune di Frisa e la Proloco, dedica a lei, al suo esemplare impegno sociale ed alla sua fame di vita, la prima edizione di un concorso di poesia pensato per celebrare la libertà di espressione in versi, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni ed il tentativo, si spera quanto più fruttuoso possibile, di avvicinarle ad un genere troppo spesso definito "di nicchia" ma che, in realtà, è molto più libero e democratico di quanto si possa credere.

Roque Dalton, poeta e rivoluzionario salvadoregno, in "Io come te", una tra le sue più celebri poesie, scriveva: "Credo che il mondo è bello, che la poesia è come il pane, di tutti". Mai cosa più vera. E "La stanza di Denise" nasce con lo scopo di dar voce ai pensieri di chiunque voglia esprimersi servendosi dell'incanto della poesia.

Gli elaborati, saranno valutati, ai fini della premiazione, da una giuria presidiata da Francesca Manieri, sceneggiatrice, e composta da:

Domenico D'Angelo , storico

Sabrina Mattioli , insegnante e scrittrice

Claudia Lanci , grafica e fotografa

Maria Luisa Lanci , insegnante e giornalista

Teresa Silveri, libraia