Sabato 28 novembre si terrà a Cupello la presentazione del libro “Amore a mille”, dello scrittore cupellese Luciano Bellofatto. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello.

“Amore a mille” è stato pubblicato lo scorso 16 ottobre e, già nella prima settimana, ha ottenuto importanti risultati nelle classifiche Amazon, raggiungendo il settimo posto a livello nazionale nella categoria letteratura noir, il quarto posto nella categoria thriller e gialli e il quinto posto tra le novità più vendute.



L’evento è patrocinato dai Comuni di Cupello e Monteodorisio e si svolge in collaborazione con Radio Delta 1.



