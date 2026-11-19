Arriva a Pescara una delle esposizioni più amate ed emozionanti dell'ultima edizione del Meeting per l’Amicizia tra i popoli, di Rimini.

Dal sogno del cinema al cambiamento radicale - Nata il 14 novembre 1982 a Derry, in un'Irlanda del Nord segnata da profonde tensioni e violenze, Clare aveva le idee chiarissime fin da ragazzina: voleva fare l'attrice e arrivare ad Hollywood. Aveva talento, carisma e una personalità travolgente: recitava nel teatro locale, lavorava già per la televisione, amava le feste e la compagnia degli amici. Una vita piena di progetti e di desideri, del tutto simile a quella di tanti adolescenti di oggi. A diciassette anni, quasi per caso, un viaggio in Spagna diventa l'occasione per guardare più a fondo dentro di sé e fare i conti con le domande che ogni ragazzo prima o poi incontra: che cosa mi rende davvero felice? Per che cosa vale la pena spendere la vita? La risposta che trova davanti alla Croce venerdì Santo, in un ritiro a cui senza volerlo si trova a partecipare(!), la porta ad una scelta radicale e sorprendente: lasciare tutto per donarsi interamente a Dio nelle Serve del Focolare della Madre, al grido di "O todo o nada" (O tutto o niente). Una scelta che ha contagiato tantissimi giovani in Spagna, negli Stati Uniti e in Ecuador, dove è morta tragicamente nel 2016 durante il terribile terremoto che distrusse la scuola in cui insegnava.

La spinta del popolo e il processo di beatificazione - È subito dopo la sua scomparsa che la sua vicenda assume contorni straordinari. È stato il popolo stesso, in modo del tutto spontaneo, a iniziare a pregarla, a chiederne l'intercessione e ad affollare la sua tomba. Da ogni angolo del pianeta, tantissimi fedeli, soprattutto giovani, hanno cominciato a comunicare alle consorelle conversioni incredibili, grazie ricevute e guarigioni straordinarie attribuite alla sua intercessione. Questa travolgente fama di santità nata "dal basso" ha spinto la Chiesa ad aprire ufficialmente, il 12 gennaio 2025, il suo processo di beatificazione, rendendola Serva di Dio.

Un percorso educativo per le nuove generazioni - La sua vicenda parla oggi in modo straordinario ai ragazzi, che continua a incontrare attraverso video, libri e testimonianze. Intercettandoli attraverso i canali a loro più vicini, la storia di suor Clare offre ai ragazzi profondi spunti di riflessione su temi centrali nel percorso educativo e umano: la ricerca della propria strada, la libertà autentica, il coraggio delle scelte radicali, il senso profondo della felicità.

La mostra a Pescara: info e orari - Per permettere a tutti di incontrare questa testimonianza, il Centro Culturale di Pescara ha organizzato l'allestimento della mostra documentaria e multimediale, composta da pannelli e video originali. L'iniziativa è stata realizzata grazie all’ospitalità e collaborazione del Museo delle Genti d’Abruzzo Sede: Museo delle Genti d’Abruzzo (Via delle Caserme, 24 - Pescara) Periodo: Dal 21 al 29 Novembre Ingresso alla mostra gratuito e gratuite visite guidate della durata di circa 45 minuti.

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì: 9:00 - 13:00 e -17:00 - 20:00; sabato e domenica: 16:00 - 20:00

Organizzazione: Centro Culturale di Pescara - Info e Prenotazioni: centroculturalepescara@gmail.com