'Giornate FAI per le scuole', protagonisti gli 'Apprendisti Ciceroni'. A Lanciano visite nel centro storico

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un'esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, e che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità. La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazionecontribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

TRA I BENI APERTI IN ABRUZZO

VASTO (CH)

Teatro comunale “Gabriele Rossetti”

Il Teatro Comunale "Gabriele Rossetti" si colloca nel centro storico di Vasto. Fondato più di due secoli fa, nel 1818, con il nome di “Real Teatro Borbonico” è, in ordine di tempo rispetto alla data di fondazione, il secondo teatro pubblico d'Abruzzo. Fu edificato sul sito del soppresso monastero di S. Spirito, fondato alla fine del XIII secolo. Nel 1818, sul lotto del soppresso complesso di Santo Spirito, il convento diventò carcere e il sito della chiesa sconsacrata fu donato da Re Ferdinando I alla Città. Fu così che iniziarono i lavori per la trasformazione dell'antica chiesa nel Teatro Comunale che, in omaggio al donatore del sito, venne denominato “Real Teatro Borbonico”. Nel corso degli anni il Teatro ha subìto diverse vicissitudini e recentemente, nel 2022, è stato sottoposto agli ultimi interventi che lo hanno riportato all’aspetto originale.

Il percorso di visita durante le Giornate FAI per la scuola metterà in luce le trasformazioni dell’edificio, passato da struttura conventuale a sede di funzioni civili, specchio dei principali eventi che hanno attraversato Vasto nei secoli. Saranno ripercorse anche le vicende umane legate al teatro, con episodi della vita culturale ottocentesca e i riflessi delle due guerre mondiali. Il momento più suggestivo sarà l’accesso al foyer, normalmente chiuso al pubblico, dove si potrà ammirare la volta affrescata da Federico Ballester.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto del Liceo Classico - Polo Liceale Statale "Pantini-Pudente" e del Liceo Musicale - Polo Liceale Statale "Raffaele Mattioli" di Vasto

LANCIANO (CH)

La trasformazione di Lanciano tra 800 e 900

Lanciano è una cittadina che vanta natali antichissimi e un centro storico che ne racconta la storia. Gli istituti superiori coinvolti in questo progetto si sono focalizzati sulla trasformazione che la loro città ha avuto dalla seconda metà dell'800 al 900. La loro ricerca è partita dall'analisi delle fonti archivistiche che il Comune di Lanciano ha messo a loro disposizione e che, oltre ad avvicinarli alla conoscenza delle fonti storiche, li ha portati alla comprensione del moderno sviluppo della città e all'importanza di personaggi che ne hanno decretato la nascita con una mirabile riorganizzazione urbana. Partendo da Piazza Plebiscito, snodo importante per le antiche direttrici del Centro Storico e punto di partenza della Lanciano in evoluzione, i vari gruppi verranno condotti dagli Apprendisti Ciceroni a conoscere i monumenti che ne caratterizzano lo stile. Dalla storia e l'architettura del Teatro Fedele Fenaroli a quella della Cattedrale della Madonna del Ponte, dal Palazzo del Municipio alla storia della nascita del complesso dei Portici Comunali, al complesso della Chiesa di San Francesco.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto di istruzione superiore "Vittorio Emanuele II”; del Liceo Artistico “G. Palizzi”; dell’Istituto di istruzione superiore "De Titta-Fermi"; del Liceo Tecnologico "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano (CH)

Per informazioniwww.faiscuola.it; www.giornatefaiperlescuole.it - Mail scuola@fondoambiente.it