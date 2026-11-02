Fossacesia intitola un piazzale a Willy Monteiro Duarte. Un esempio di coraggio e umanitÃ  per le nuove generazioni

Il nome di Willy Monteiro Duarte sarÃ legato anche a Fossacesia.

VenerdÃ¬ 6 novembre 2026, alle ore 11, si svolgerÃ la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante la palestra scolastica di via 1Â° Maggio, dedicato al giovane insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile, diventato un simbolo nazionale di coraggio, altruismo e solidarietÃ .

L'iniziativa, dal titolo Â«Il coraggio di essere umaniÂ», nasce con l'obiettivo di trasformare il ricordo di Willy in un messaggio concreto per le nuove generazioni: scegliere il rispetto, difendere chi Ã¨ in difficoltÃ e non voltarsi mai dall'altra parte davanti alla violenza.

La sua storia ha profondamente segnato il Paese. Willy perse la vita nel settembre 2020 a Colleferro, dopo essere intervenuto per difendere un amico aggredito. Un gesto di generositÃ e coraggio che gli Ã¨ valso la piÃ¹ alta onorificenza civile e che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha piÃ¹ volte richiamato come esempio di straordinaria umanitÃ , definendolo un Â«italiano esemplareÂ». La sua vicenda ha inoltre contribuito a rafforzare l'attenzione delle istituzioni sul tema della violenza giovanile, ispirando iniziative e provvedimenti come il cosiddetto Daspo Willy.

Â«Con questa intitolazione vogliamo consegnare ai nostri ragazzi non soltanto il ricordo di una giovane vita spezzata, ma soprattutto il valore del suo gesto â€“ dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. La Medaglia d'Oro al Valor Civile riconosce ufficialmente il coraggio e l'altruismo dimostrati da Willy, che non ha esitato a intervenire per aiutare una persona in difficoltÃ . Ãˆ un riconoscimento che appartiene alla memoria del Paese, ma che deve diventare anche un insegnamento quotidiano per tutti noi. Oggi i giovani attraversano una stagione complessa. Bullismo, esclusione, solitudine, fragilitÃ emotive e difficoltÃ nel costruire relazioni positive sono realtÃ che non possiamo sottovalutare. Dietro comportamenti che talvolta vengono liquidati come disinteresse o ribellione possono nascondersi disagio e richieste di aiuto che noi adulti abbiamo il dovere di riconoscere.

Non basta giudicare i ragazzi: dobbiamo ascoltarli, comprenderli e accompagnarli. Famiglie, scuola, istituzioni e associazioni sono chiamate a lavorare insieme per offrire loro punti di riferimento, fiducia e opportunitÃ . Occorre educare al rispetto delle diversitÃ , alla gestione dei conflitti e al rifiuto di ogni forma di prepotenza. La violenza non puÃ² essere considerata una manifestazione di forza, cosÃ¬ come l'indifferenza non puÃ² diventare una risposta normale davanti alle difficoltÃ degli altri.

Abbiamo voluto intitolare proprio ai ragazzi questo luogo, perchÃ© il nome di Willy possa essere un richiamo quotidiano al valore della solidarietÃ e della responsabilitÃ verso gli altri. Il suo sacrificio ci ricorda che essere umani significa avere il coraggio di intervenire, di proteggere e di non lasciare solo chi ha bisogno. Ãˆ questo il messaggio che vogliamo affidare alle nuove generazioniÂ».

Alla cerimonia interverranno, oltre al sindaco di Fossacesia, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, cittÃ di Willy, e Alessandra De Febis, Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ãˆ previsto anche un videomessaggio dei familiari di Willy.

Particolarmente significativo sarÃ il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Fossacesia, dell'Istituto di Istruzione Superiore Â«Vittorio Emanuele IIÂ» di Lanciano e dell'Istituto di Istruzione Superiore Â«Algeri MarinoÂ» di Casoli. Saranno proprio i ragazzi a portare le loro riflessioni nel momento dedicato a Â«I primi passi sul domaniÂ», dando voce alle nuove generazioni e al loro modo di interpretare i valori della convivenza civile.

La mattinata si concluderÃ con la benedizione del piazzale, lo svelamento della targa commemorativa e un momento di raccoglimento.

L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare. L'intitolazione vuole essere molto piÃ¹ di un atto commemorativo: un segno permanente nella cittÃ e un impegno a trasmettere, soprattutto ai piÃ¹ giovani, il valore di una scelta di umanitÃ che non deve essere dimenticata.