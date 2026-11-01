Il Difensore civico Di Primio incontra il Prefetto di Chieti D'Agostino

Si Ã¨ svolto, presso il Palazzo della Prefettura, un cordiale incontro tra il Difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, e il Prefetto di Chieti, Silvana Dâ€™Agostino.

Nel corso del colloquio, l'avv. Di Primio ha illustrato le attivitÃ della Difesa civica regionale, soffermandosi sul ruolo di tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Lâ€™incontro ha offerto lâ€™occasione per un confronto sulle principali criticitÃ dellâ€™azione amministrativa e sul contributo che la Difesa civica puÃ² offrire per rafforzare la trasparenza, la correttezza e la vicinanza delle istituzioni ai cittadini.