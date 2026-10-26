Concorso Fotografico “Tonino Di Venanzio”, ultimi giorni per partecipare

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni alla decima edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Tonino Di Venanzio", un traguardo che celebra dieci anni di immagini, incontri e iniziative dedicate alla cultura fotografica.

Il concorso prende il nome da Tonino Di Venanzio (1909-1982), originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore, che nel corso del Novecento ha realizzato una straordinaria testimonianza visiva del territorio abruzzese. Il suo archivio, composto da centinaia di lastre fotografiche su vetro, rappresenta un prezioso patrimonio storico e culturale che l'Associazione continua a conservare e valorizzare.

Il tema di questa decima edizione è "OLTRE. Superare, attraversare, scoprire", un invito a esplorare nuove prospettive e a superare i propri confini artistici ed espressivi. Il concorso gode del patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Particolare rilievo assume la sezione "Scatti analogici", una peculiarità che distingue il concorso nel panorama nazionale, riservando uno spazio specifico agli autori che continuano a fotografare con la pellicola. Un modo di fare fotografia che conserva il fascino della preparazione dello scatto, dello sviluppo e della stampa tradizionale, richiamando idealmente le tecniche praticate da Tonino Di Venanzio fin dagli anni Trenta. La sezione sarà valutata da una giuria dedicata, con Enrico Maddalena.

«Siamo arrivati agli ultimi giorni di questa decima edizione, un traguardo che rappresenta per la nostra Associazione un motivo di grande soddisfazione», dichiara Fabio Antonio Di Venanzio, presidente dell'Associazione Culturale Foto Club Tonino Di Venanzio. «In questi dieci anni il concorso è cresciuto, coinvolgendo fotografi provenienti da tutta Italia. Il tema "OLTRE" invita a cercare nuovi linguaggi e prospettive, mentre la sezione dedicata agli scatti analogici ci riporta alle origini della nostra storia, dimostrando come la pellicola continui a essere uno straordinario mezzo di espressione artistica».

Le opere potranno essere inviate attraverso la piattaforma ufficiale https://www.concorso.platio.it/ohmasafoto/divenanzio/contest entro il 31 ottobre 2026.

Intanto, la Commissione artistica dell'Associazione si è recentemente riunita e ha deliberato l'assegnazione del prestigioso Premio "Fotografo dell'Anno 2026", riconoscimento alla carriera che sarà conferito domenica 6 dicembre, prima della cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.

Istituito nel 2015 per rendere omaggio alla figura di Tonino Di Venanzio, il premio ha celebrato negli anni importanti protagonisti della fotografia, tra i quali Giovanni Bucci, Giulio Speranza, Mauro Vitale e Paolo Dell'Elce, distinguendosi come riconoscimento al valore artistico e all'impegno nella promozione della cultura fotografica.

Per questa edizione la scelta è ricaduta su una grande personalità della fotografia abruzzese e nazionale, che ha saputo affiancare a una significativa carriera artistica un impegno determinante nell'associazionismo fotografico, contribuendo alla nascita di realtà culturali ancora oggi attive e riconosciute.

Il nome del premiato sarà svelato nelle prossime settimane, mentre la consegna del riconoscimento avverrà il 6 dicembre.

Il Concorso Fotografico Nazionale "Tonino Di Venanzio" e il Premio "Fotografo dell'Anno" sono iniziative promosse dall'Associazione Culturale Foto Club Tonino Di Venanzio, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e il sostegno dei partner Hoya Lens Italia, Confetti Pelino e Di Venanzio Optical.