'La leggenda nera e altri racconti giovanili', incontro dedicato a Grazia Deledda nel centenario del suo Premio Nobel per la Letteratura

Nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, torniamo alle origini della sua scrittura con "La leggenda nera e altri racconti giovanili", una raccolta di sedici novelle scritte tra il 1888 e il 1892 e oggi riproposte con la curatela di Michela Pollutri.

Un incontro per riscoprire la Deledda degli esordi, tra paesaggi sardi, amori, rivalitÃ , vendette e atmosfere sospese tra gotico, melodramma e letteratura dâ€™appendice.

Libreria del Vasto

Via Cavour, 5 â€“ Vasto

VenerdÃ¬ 30 ottobre | ore 18.00

Omaggio a tema per tutti i partecipanti!

Non Ã¨ necessaria la prenotazione ma i posti sono limitati.

Link: https://www.facebook.com/events/1487628413182812

Lâ€™incontro Ã¨ promosso da Teatro del Sangro, Libreria del Vasto e Caravaggio Editore.