'PesGara per la LegalitÃ ', presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati

SarÃ presentata martedÃ¬ 20 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, a Roma, la quinta edizione di "PesGara per la LegalitÃ ", la manifestazione in programma a Pescara il 31 ottobre e il 1Â° novembre, che riunirÃ istituzioni, Forze dell'Ordine, associazioni e cittadini nel segno dello sport, della prevenzione e della solidarietÃ .



L'iniziativa, promossa dal Comune di Pescara attraverso l'Assessorato allo Sport, con il coordinamento della Prefettura e la co-organizzazione dell'A.S.D. Passologico, ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia.



Il programma prevede sabato 31 ottobre l'apertura del Villaggio della Salute e della Prevenzione, con screening gratuiti, visite specialistiche e attivitÃ dedicate al benessere, oltre alle gare giovanili. Domenica 1Â° novembre spazio alla gara podistica di 10 chilometri e alla Passeggiata della LegalitÃ in memoria di Christopher Thomas Luciani, detto Crox, il giovane ucciso a Pescara nel 2024.



La manifestazione avrÃ anche una finalitÃ solidale, con una raccolta di offerte a sostegno delle associazioni impegnate nella disabilitÃ e nel contrasto al disagio giovanile.

SarÃ possibile seguire la conferenza stampa anche in diretta streaming sulla web TV della Camera.