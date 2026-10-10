Il XXVII Frentano d'Oro a Ilenia Colanero

Si svolgerà sabato 10 ottobre, alle ore 18, al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, la cerimonia di premiazione della XXVII edizione del Frentano d’Oro, conferito quest’anno, dall’omonima Associazione, il cui presidente è Stefano Graziani, a Ilenia Colanero, lancianese doc e campionessa mondiale di apnea paralimpica, che vanta nel suo palmarès, tra altri innumerevoli trofei e vittorie, quattordici record mondiali di apnea paralimpica, due titoli mondiali di nuoto pinnato e una medaglia d’oro conquistata al World Guinnes in Cina nell’agosto 2025.

La serata, a ingresso libero, sarà condotta, come di consueto, dal giornalista Mario Giancristofaro, coordinatore del Premio (è consigliata la prenotazione al numero whatsapp 328.6492387 o all’indirizzo mail stefano.graziani@gmail.com).

L’atleta riceverà dalle mani del 25° Frentano d’Oro, la flautista Vilma Campitelli, “L’uomo vitruviano”, scultura che è sigillo e simbolo dei frentani illustri e che viene modellata sul calco dell’opera dell’artista abruzzese Mario Ceroli. Inoltre, al pubblico verrà donato, come d’abitudine, il libretto d’occasione dedicato interamente al Frentano d’Oro in carica e nel quale si definiscono e si compongono la sua personalità e i suoi meriti, anche attraverso testimonianze e immagini; un’attenzione particolare viene riservata al legame del premiato con le proprie radici, condizione indispensabile, quest’ultima, per essere investiti dell’ambito riconoscimento, nato proprio nelle intenzioni del suo fondatore, Ennio De Benedictis, per celebrare “una persona nata nella Frentania che abbia dato lustro e prestigio alla sua terra d’origine”.

Primo personaggio sportivo ad essere insignito del titolo di Frentano d’Oro, Colanero – la cui esistenza, segnata da un incidente stradale, ha il sapore di una leggenda o di un racconto mitologico – stupisce per il suo modo di mordere la vita, di scampare indenne e senza scalfitture da un destino avverso e beffardo. Impossibilitata, a seguito delle lesioni riportate, a praticare qualsiasi tipo di sport, se non il nuoto, la campionessa mondiale, già atleta dedita a tantissime discipline, ha dovuto vincere ogni resistenza e ogni innato timore nei confronti dell’acqua. Così s’è fatta sirena, essere acquatico, novella Colapesce che ha saputo trasformare i suoi piedi in pinne, le sue narici in branchie.