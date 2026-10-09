Aci e 'Nonno Ascoltami' tra salute uditiva e sicurezza stradale

La salute uditiva è una componente importante del benessere e della sicurezza alla guida.

Per questo l’Automobile Club Chieti è entusiasta di partecipare a “Nonno Ascoltami!”, la campagna di prevenzione di ‘Udito Italia’ Onlus che, da anni, porta nelle piazze italiane un messaggio importante: prendersi cura del proprio udito significa anche contribuire a una mobilità più sicura e consapevole.

L’appuntamento nella città di Chieti è per domenica 11 ottobre 2026 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nella Villa Comunale, dove medici specialisti, professionisti sanitari e volontari saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening uditivi gratuiti, consulenze e informazioni sulla prevenzione e sulla tutela dell’udito.

In Italia, infatti, i dati non sono per niente incoraggianti: dopo i 65 anni, circa una persona su tre presenta una perdita uditiva significativa. Dopo i 75 anni, la percentuale supera il 50%. Molte persone aspettano addirittura 7-10 anni prima di rivolgersi a uno specialista, quando il problema è ormai in uno stadio avanzato.

I cittadini teatini troveranno alla Villa Comunale le equipe mediche coordinate dal prof. Adelchi Croce, Direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Ci sarà inoltre la Croce Rossa Italiana, con la collaborazione del partner tecnico Istituto Acustico Maico, che metterà a disposizione i suoi professionisti sanitari audioprotesisti.

E ACI ha pensato di aggiungere, ma solo qui a Chieti, una simpaticissima iniziativa.

«Allestiremo», ha spiegato Roberto D’Antuono, Direttore dell’Automobile Club Chieti «un circuito didattico con mini segnali, in modo tale che i nipotini, che accompagneranno i loro nonni, possano, mentre quest’ultimi si fanno controllare gratuitamente l’udito, divertirsi imparando le principali regole della strada».

«Ed allora, cari nonni e nipoti, accorrete in massa» è l’esortazione che proviene da Mario Aloè, Presidente dell’ACI Provinciale e Regionale.

«Fra pochi giorni ACI e Istat renderanno noti i dati degli incidenti stradali in Italia dettagliati città per città. A livello nazionale i risultati raggiunti nel 2025 sono stati incoraggianti, con una riduzione del 5,3% delle vittime rispetto al 2024, ma la strada verso una mobilità a mortalità zero è ancora lunga. Per questo» ha concluso Aloè «dobbiamo continuare a investire nell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado e a incrementare le iniziative di sensibilizzazione, tipo questa, rivolte agli adulti».