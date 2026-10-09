'Stralanciano', Asl al Parco delle Rose con gli screening oncologici

Alla Stralanciano la prevenzione esce dalle sedi sanitarie e incontra le persone nei luoghi dello sport e del tempo libero. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la Asl Lanciano Vasto Chieti sarÃ al villaggio sportivo del Parco delle Rose, a Lanciano, con una postazione dedicata agli screening oncologici.

Durante la 45Âª edizione della manifestazione, il personale degli screening incontrerÃ i cittadini per fornire informazioni sui programmi di prevenzione e favorire la partecipazione ai test.

Un'attenzione particolare sarÃ riservata allo screening del tumore del colon-retto, per il quale Ã¨ necessario aumentare l'adesione della popolazione. Gli aventi diritto potranno ricevere direttamente il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, insieme alle indicazioni per eseguire il test e riconsegnarlo.

Â«Gli screening funzionano davvero quando riusciamo a farli diventare parte della vita quotidiana delle persone â€“ sottolinea Arturo Di Girolamo, coordinatore aziendale degli screening oncologici â€“. Per questo Ã¨ importante uscire anche dalle nostre sedi e incontrare i cittadini nei luoghi in cui vivono, lavorano e trascorrono il proprio tempo liberoÂ».

La Stralanciano, aggiunge Di Girolamo, offre un'occasione particolarmente favorevole perchÃ© mette insieme sport, stili di vita sani e prevenzione. Â«Aderire a uno screening richiede poco tempo e puÃ² avere un'importanza molto grande per la propria salute. Vorremmo soprattutto raggiungere chi ha ricevuto un invito e, per diversi motivi, non ha ancora aderitoÂ».

Nella postazione della Asl sarÃ possibile ricevere anche informazioni sugli screening per la prevenzione dei tumori della mammella e della cervice uterina e sulle modalitÃ di partecipazione ai programmi organizzati dall'Azienda sanitaria locale.

La presenza alla Stralanciano punta cosÃ¬ a portare i programmi di screening anche fuori dalle strutture sanitarie e a raggiungere le persone in un contesto dedicato all'attivitÃ fisica e agli stili di vita sani. L'obiettivo Ã¨ avvicinare alla prevenzione anche chi ha giÃ ricevuto un invito ma non ha ancora aderito.

L'iniziativa sarÃ preceduta, nella mattinata di sabato 10 ottobre, da un convegno dedicato ai temi della salute, dello sport e della prevenzione.

La partecipazione della Asl alla Stralanciano rientra nelle attivitÃ del Coordinamento aziendale screening oncologici per avvicinare i programmi di prevenzione alla popolazione e favorire una maggiore adesione agli inviti.