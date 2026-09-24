A Vasto i lavori della Commissione nazionale Uneba e il confronto su tutela minori e persone con disabilitÃ 

SarÃ Vasto ad ospitare, nei giorni 24 e 25 settembre, i lavori della Commissione Nazionale Minori di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) accogliendo rappresentanti e professionisti provenienti da diverse realtÃ del Paese impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori.

La scelta di Vasto - si legge in una nota - nasce dall'invito formulato dalla Casa di Accoglienza Genova Rulli, accolto dalla Commissione Nazionale Minori, che ha individuato nel territorio vastese la sede ideale per lo svolgimento dell'importante appuntamento nazionale.

Per l'occasione, Uneba Abruzzo ha deciso di concludere le giornate di lavoro con un momento di confronto aperto alle istituzioni, agli operatori sociali e sanitari, agli enti del Terzo Settore e alla cittadinanza, organizzando il convegno:

"Tutela dei minori e delle persone con disabilitÃ : evoluzione normativa e nuove sfide della societÃ contemporanea"

L'iniziativa si terrÃ sabato 26 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 alla Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, e rappresenterÃ un'importante occasione di dialogo tra la Commissione Nazionale Minori Uneba e la Commissione Nazionale DisabilitÃ Uneba, con l'obiettivo di approfondire le recenti evoluzioni legislative e le nuove sfide poste dai cambiamenti sociali nei settori della tutela, dell'inclusione e della presa in carico delle persone piÃ¹ fragili.

Interverranno:

Franco Massi, Presidente Nazionale Uneba;

Giovanni Di Bari, Coordinatore delle Commissioni Nazionali Uneba;

Suor Franca Rosso, Coordinatrice della Commissione Nazionale Minori;

Germana Sorge, Coordinatrice della Commissione Nazionale DisabilitÃ .

Sono inoltre previsti illustri interventi istituzionali e i saluti delle autoritÃ civili, religiose e del mondo associativo.

L'evento si propone come un momento di riflessione e confronto sulle politiche di tutela rivolte ai minori e alle persone con disabilitÃ , alla luce delle piÃ¹ recenti innovazioni normative e delle crescenti esigenze di inclusione, protezione e partecipazione sociale.

Uneba Abruzzo invita istituzioni, operatori, associazioni e organi di informazione a partecipare a questo importante momento di approfondimento e confronto su temi che interessano da vicino il futuro delle comunitÃ e la tutela dei diritti delle persone piÃ¹ fragili.

