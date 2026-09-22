'Premio Gaetano Cespa' a Ortona, boom di iscrizioni all'ottava edizione

Tutto pronto per l’appuntamento con l’ottava edizione del “Premio Gaetano Cespa” che si terrà giovedì 24 settembre, alle ore 21, al Teatro Tosti di Ortona, proprio nel giorno del compleanno di Gaetano Cespa, artista ortonese scomparso nel 2018, a soli 29 anni.

Un’edizione, presentata in conferenza stampa lunedì 20 settembre, che si caratterizza per l’elevato numero di iscrizioni che ha superato ogni aspettativa. Tanti i performer, dai 14 ai 30 anni compiuti, provenienti da tutta la regione, pronti a esibirsi e mostrare al pubblico e alla giuria specializzata il proprio talento nelle tre discipline (musica, danza e recitazione). Le iscrizioni si sono chiuse il 20 settembre.

Il Premio sarà, come sempre, anche un’occasione di solidarietà: l’incasso della serata, ed eventuali ulteriori donazioni, saranno, infatti, devoluti all’associazione Passio Christi di Ortona, presieduta da Alessio Di Chio, che utilizzerà il ricavato per interventi conservativi del materiale utilizzato per l’allestimento dei riti e in borse di studio per gli studenti ortonesi.

Gaetano, come ha spiegato Di Chio, era nel comitato ristretto organizzatore dei riti della Settimana Santa da cui poi è nata l’associazione Passio Christi attiva tutta l’anno.

Negli anni passati i proventi della serata erano stati devoluti , tra le altre realtà, anche all'AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici) di Pescara.

In palio ci sono importanti riconoscimenti:

1° premio: 1.000 euro

2° premio: 600 euro

3° premio: 400 euro

È inoltre previsto il Premio della giuria popolare “Franca Costanzo”, che permetterà agli spettatori di votare l’esibizione preferita della serata.

A vagliare le esibizioni, come ogni anno, una giuria d’eccezione presieduta da Michele La Ginestra, attore, commediografo, regista teatrale e conduttore televisivo. Dal 1997 dirige il Teatro 7 di Roma e successivamente il Teatro 7 Off. Ha scritto, diretto e interpretato oltre 100 spettacoli, tra cui la celebre interpretazione di “Rugantino” al Sistina. Molto attivo anche al cinema e in tv.

Madrina e membro di giuria, come ogni anno, sarà Silvia Di Stefano, performer, cantante, attrice e regista, amica di Gaetano e degli organizzatori del premio, per il canto ci sarà Just Gio, content creator e musicista, per la recitazione Federico Perrotta, attore, cantante e baritenore, per la danza Francesco Italiani danzatore, cantante, coreografo e performer.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del Teatro Tosti e online su Ciaoticket.

“Come amministrazione - ha detto il sindaco Angelo Di Nardo presente alla conferenza stampa- siamo e saremo sempre al vostro fianco perché questo evento è un evento speciale in grado di dare un’opportunità a chi come Gaetano ha una passione e un talento. E’ bello vedere una città che spesso si divide unirsi in queste occasioni speciali”.

“Sono certa che Gaetano sarà felice di quello che abbiamo costruito e per chi avrà accesso alle borse di studio. Sentiamo la città molto vicina e questo ci conforta e ci spinge ad andare avanti” ha detto dal canto suo Mirella, mamma di Gaetano.