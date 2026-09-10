Ex Esplodenti Sabino, mobilitazione e iniziativa per la costituzione di un comitato

Non dimenticheremo i nomi e i volti dei lavoratori che, superati i cancelli della ex Esplodenti Sabino, ne sono usciti trasportati dentro una bara. Persone uscite di casa per riportarvi il pane sono state uccise in unâ€™azienda non sicura.

Siamo stanchi di piangere vite spezzate; stanchi di pagare il conto piÃ¹ alto possibile alla produzione di strumenti di morte; stanchi di rischiare la vita per gonfiare i conti in banca di chi dovrebbe investire in sicurezza e invece considera accettabile il rischio di morte dei lavoratori.

Non staremo a guardare passivamente una riconversione in produzione di armi che fa della morte una fonte di profitto e che non garantisce livelli di sicurezza adeguati nÃ© dentro nÃ© fuori le mura dellâ€™azienda.

Non accetteremo di subire una vera e propria colonizzazione del nostro territorio da parte di una multinazionale delle armi, che dietro la copertura del segreto militare potrebbe rendere opache o inaccessibili importanti informazioni sui rischi ambientali legati all'inquinamento da metalli pesanti o sostanze chimiche.

La nostra vita non Ã¨ una merce da barattare con il lavoro. La nostra salute non Ã¨ in vendita.

Pretendiamo soluzioni diverse dalla riconversione della ex Esplodenti Sabino in fabbrica di produzione di armi, la chiusura immediata dello stabilimento, la tutela dei lavoratori e dellâ€™ambiente che abitiamo, unâ€™economia alternativa civile e non bellica del nostro territorio.

Si puÃ² fare e ci mobiliteremo per farlo.

Per tutto questo e per la costituzione di un comitato, convochiamo unâ€™assemblea pubblica per venerdÃ¬ 11 settembre, ore 21, presso lâ€™oratorio Via del Forte n.42 a Casalbordino.

Basta fabbriche di morte! Riprendiamo in mano il nostro futuro.