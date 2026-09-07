Zero alcol in gravidanza, infopoint a Chieti, Lanciano e Vasto

Il 9 settembre Ã¨ una data che vale nove mesi. Il 9/9 richiama simbolicamente la durata della gravidanza e porta lâ€™attenzione su un messaggio semplice: in gravidanza non esiste una quantitÃ di alcol sicura.

Per la Giornata mondiale di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro fetale alcolico (Fasd), mercoledÃ¬ 9 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, il personale dellâ€™unitÃ operativa complessa Servizi per le dipendenze della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretta da Mariella Castrovilli, sarÃ a disposizione dei cittadini in tre infopoint:

Chieti, centro commerciale MegalÃ²

Lanciano, centro commerciale Pianeta

Vasto, Centro del Vasto

Lâ€™esposizione prenatale allâ€™alcol puÃ² interferire con lo sviluppo del feto e determinare difficoltÃ nellâ€™apprendimento, nellâ€™attenzione, nella memoria, nel comportamento e nelle relazioni sociali.

La Fasd Ã¨ una condizione ancora poco conosciuta, ma puÃ² avere conseguenze importanti nella vita delle persone e delle loro famiglie. Per questo lâ€™informazione ha un ruolo centrale nella prevenzione.

Conoscere la Fasd significa fornire informazioni corrette a chi affronta una gravidanza e alle famiglie. Significa anche aiutare il personale sanitario a riconoscerne i segnali e favorire comprensione e inclusione delle persone che vivono con questa condizione.

Lâ€™obiettivo degli infopoint Ã¨ proprio creare unâ€™occasione diretta di informazione e sensibilizzazione. Informarsi Ã¨ il primo passo per prevenire.

foto in evidenza da webunica.it