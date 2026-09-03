'Tartufestival', il 5 e 6 settembre il tartufo incontra la cittÃ  di Chieti

Tartufestival nasce con lâ€™obiettivo di trasformare il centro storico di Chieti in un luogo di incontro, scoperta e partecipazione, dove il tartufo diventa il filo conduttore per raccontare il territorio, le sue tradizioni, le sue imprese e soprattutto le sue persone.

"Tre spazi diversi - si legge in una nota dei promotori -, ma unâ€™unica esperienza: Piazza San Giustino, Corso Marrucino e Villa Comunale che comunicano per dare vita a un format diffuso.

Tartufestival sarÃ una manifestazione capace di accogliere tutte le generazioni. I bambini potranno vivere esperienze educative legate alla natura, alla biodiversitÃ e alla ricerca del tartufo; le famiglie potranno trascorrere due giornate nel centro storico tra attivitÃ , spettacoli, musica e momenti di condivisione; gli appassionati potranno scoprire le eccellenze gastronomiche del territorio.

La Villa Comunale diventerÃ il luogo della scoperta e del contatto con la natura, con dimostrazioni di ricerca del tartufo con i cani, gare e attivitÃ formative con il tartufaio.

Corso Marrucino sarÃ animato da spettacoli itineranti, musica e performance, trasformando una passeggiata nel centro storico in unâ€™esperienza viva e partecipata. Tra le esperienze piÃ¹ suggestive ci saranno anche le dimostrazioni di falconeria, con la presenza di gufi e barbagianni, che permetteranno a grandi e bambini di avvicinarsi al mondo dei rapaci attraverso momenti educativi e coinvolgenti.

Piazza San Giustino sarÃ invece il cuore pulsante della manifestazione, con il food court dedicato al tartufo, gli show cooking, gli incontri con operatori e produttori, gli spettacoli e gli eventi sul palco principale.

Ma la vera protagonista sarÃ la cittÃ di Chieti, che ringraziamo sentitamente. Dalle attivitÃ nella Villa Comunale con i cani da tartufo, i gufi e i barbagianni, fino agli spettacoli, alla musica e alle proposte gastronomiche nel cuore della cittÃ , Tartufestival vuole offrire unâ€™esperienza completa capace di coinvolgere famiglie, visitatori e cittadini in un unico grande racconto del territorio. Un appuntamento che auspichiamo possa diventare un punto di riferimento annuale per Chieti e per lâ€™intero Abruzzo".

Il programma aggiornato Ã¨ disponibile sulle pagine social della manifestazione:

Instagram: https://www.instagram.com/tartufestival/

Facebook: https://www.facebook.com/tartufestival