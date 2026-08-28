'Ariel a Castello 2026': cultura, musica e impegno civile al Castello Ducale di Casoli

Dal 28 al 30 agosto il Castello Ducale di Casoli ospita tre giornate dedicate alla cultura, alla letteratura e alla riflessione sui temi dell’impegno civile e della comunità.

Torna “Ariel a Castello”, la rassegna che propone anche quest’anno un programma di incontri con autori, presentazioni di libri, musica e momenti dedicati alla cittadinanza.

Si parte venerdì 28 agosto alle ore 17:00 con l’“Omaggio a D’Annunzio” del Trio “Agathòs”, composto da Maurizio Chiavaroli al pianoforte, Letizia Triozzi, soprano, e Fabio Di Cocco, voce recitante. A seguire, Paola Cipolla presenterà il volume “Viandanza. Sul sentiero degli avi”, in dialogo con la prof.ssa Roberta Colasante. La giornata proseguirà con due momenti particolarmente significativi per la comunità: la consegna della Costituzione ai ragazzi diciottenni e la consegna delle Borse di Studio intitolate all’Avv. Antonino Di Giorgio agli alunni meritevoli delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. “De Petra” di Casoli.

Sabato 29 agosto, alle ore 17:00, sarà la volta di Stefano Tamburini, autore de “L’Italia dei favori” che dialogherà con il giornalista d’inchiesta Paolo De Chiara. Alle 18:30 Paolo De Chiara presenterà “Una vita contro la camorra”, con la partecipazione straordinaria di un testimone di giustizia e il dialogo con il giornalista e scrittore Alessio Di Florio.

La rassegna si concluderà domenica 30 agosto con un pomeriggio dedicato a storie di solidarietà, accoglienza e impegno sociale. Alle 17:00 Antonella Salvatore presenterà “L’Africa nel cuore”, dedicato alla storia di Suor Elvira Tutolo e dei bambini soldato da lei salvati nella Repubblica Centrafricana. L’autrice dialogherà con Costanza Cavaliere, che a seguire presenterà “Umanità in cammino. Teranga”, un percorso attraverso esperienze di accoglienza, condivisione, comunità e rispetto. Alle 18:30 Giovanni Mancinone presenterà “Corpi al macello. Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti”, un libro che affronta il tema delle morti sul lavoro in Italia attraverso gli atti giudiziari e le testimonianze delle famiglie delle vittime. L’autore dialogherà con Franco Spina. A completare la serata sarà l’intrattenimento musicale della Algeri Marino School Band, seguito da un buffet.

La rassegna si caratterizza quindi per un programma capace di alternare letteratura, musica e momenti di approfondimento, affrontando temi diversi ma accomunati dall’attenzione verso la memoria, la società, la legalità e la responsabilità individuale e collettiva.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per facilitare l’accesso al Castello Ducale, a partire da 30 minuti prima dell’inizio degli eventi sarà attivo il servizio di bus navetta da Piazza Brigata Maiella.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.scopricasoli.it.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, visitatori e appassionati di cultura a partecipare agli appuntamenti di Ariel a Castello 2026.