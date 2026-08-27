Dallâ€™Abruzzo-Molise a Seoul: in cammino verso la Giornata Mondiale della GioventÃ¹ 2027

Un viaggio per conoscere, incontrare e iniziare a costruire insieme il cammino verso la Giornata Mondiale della GioventÃ¹, presieduta da Papa Leone nel 2027. Ãˆ questo il significato della visita compiuta nei giorni scorsi in Corea del Sud dalla delegazione della Pastorale giovanile della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, impegnata a definire le modalitÃ della partecipazione regionale alla prossima GMG di Seoul.

La delegazione, composta da S. E. Mons. Michele Fusco, don Antonio Allegritti, don Emilio Lonzi e don Domenico Di Pietropaolo, ha vissuto una settimana di incontri con esponenti della Chiesa coreana, sacerdoti e responsabili pastorali, prendendo contatto anche con il Comitato Organizzatore Locale della GMG 2027.

Particolarmente significativo Ã¨ stato lâ€™incontro con S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Gaspari, Nunzio apostolico in Corea e Mongolia, che ha permesso di approfondire la conoscenza della Chiesa coreana e del contesto culturale e sociale del Paese.

La Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise intende partecipare alla GMG 2027 unitariamente, vivendo non soltanto la settimana dellâ€™appuntamento internazionale, ma anche i giorni precedenti attraverso unâ€™esperienza di gemellaggio con una realtÃ della Chiesa coreana. In questa prospettiva, la delegazione ha incontrato il vescovo e alcuni sacerdoti della diocesi di Incheon, individuata come possibile Chiesa partner per lâ€™esperienza dei giovani abruzzesi e molisani.

La visita ha permesso inoltre di conoscere piÃ¹ da vicino il lavoro che la Chiesa di Corea sta portando avanti in preparazione alla GMG. Presso la sede del Comitato Organizzatore Locale, i delegati hanno incontrato il vescovo che ne guida il lavoro, insieme ad alcuni responsabili e volontari impegnati nellâ€™organizzazione dellâ€™evento.

Non sono mancati i momenti di preghiera e di celebrazione, tra cui la Santa Messa presso il Santuario dei Martiri di Seosomun, luogo particolarmente significativo per la storia della fede cattolica in Corea.

Uno degli obiettivi principali della visita era individuare le modalitÃ piÃ¹ adatte per lâ€™accoglienza dei giovani abruzzesi e molisani durante i giorni del gemellaggio.

Sono state esplorate diverse possibilitÃ presso alcune realtÃ parrocchiali della Chiesa coreana, con lâ€™ipotesi di unâ€™accoglienza nelle famiglie. Lâ€™obiettivo, infatti, Ã¨ favorire un incontro autentico con le comunitÃ locali e permettere ai giovani di entrare in contatto diretto con la vita della Chiesa coreana.

Per la delegazione, il gemellaggio non dovrÃ essere semplicemente una soluzione logistica per i giorni che precedono la GMG, ma una vera esperienza ecclesiale e spirituale, capace di creare relazioni e di lasciare un segno nel cammino dei giovani.

Per questo, lâ€™intenzione Ã¨ iniziare giÃ nei prossimi mesi a costruire il rapporto tra le comunitÃ , attraverso strumenti di comunicazione e incontri online. I giovani potranno cosÃ¬ arrivare in Corea non come semplici visitatori, ma dopo aver giÃ iniziato a conoscere i loro coetanei, la loro comunitÃ cristiana e la cultura del Paese che li accoglierÃ .

Â«Questa visita â€“ sottolineano i delegati â€“ ci ha permesso di comprendere ancora di piÃ¹ che la GMG non comincia nellâ€™estate del 2027. Comincia giÃ oggi, attraverso gli incontri e le relazioni che stiamo costruendo. Abbiamo trovato una Chiesa che ci ha accolto con grande disponibilitÃ e che sta lavorando con entusiasmo alla preparazione della GMGÂ».

La permanenza a Seoul ha dunque consentito di individuare alcune concrete possibilitÃ di ospitalitÃ e, soprattutto, di avviare relazioni che saranno approfondite nei prossimi mesi, in vista della definizione definitiva del programma.

La partecipazione regionale dovrebbe prevedere la partenza dallâ€™Italia alla fine di luglio 2027, per vivere prima la settimana di gemellaggio e poi la settimana della GMG, con il rientro nei giorni successivi alla conclusione dellâ€™appuntamento internazionale.

Ora il cammino prosegue nelle diocesi dellâ€™Abruzzo-Molise, dove la Pastorale giovanile regionale intende coinvolgere progressivamente i giovani e prepararli insieme a questa esperienza.

Â«Vorremmo â€“ concludono i delegati â€“ che i nostri giovani possano arrivare allâ€™incontro, con papa Leone e tutti i giovani del mondo, di Seoul portando con sÃ© non soltanto lâ€™entusiasmo per un grande evento, ma anche il desiderio di incontrare una Chiesa sorella. In questi giorni abbiamo iniziato a conoscere una realtÃ ecclesiale viva, ricca di storia e di testimonianza. Ora tocca a noi far sÃ¬ che questi primi incontri diventino relazioni, amicizie e un autentico cammino di fedeÂ».

La strada verso Seoul 2027 Ã¨ dunque giÃ iniziata. E, come in ogni vero pellegrinaggio, il primo passo Ã¨ stato quello di incontrare chi ci attende lungo il cammino.

A sostenere i passi dei giovani in questo anno verso la GMG, ci saranno tutti gli operatori di Pastorale Giovanile, orientati insieme dal tema della GMG che, tratto dal Vangelo di Giovanni, Ã¨: Â«Abbiate coraggio, io ho vinto il mondoÂ» (Gv 16,33).