Sarà presentato per la prima volta al pubblico venerdì 14 agosto 2026, alle ore 18.30, presso la Villa Comunale di Vasto, nell’ambito del Festival del Benessere, il libro “Il Sorriso che guarisce – The Healing Smile”, scritto da Rosaria Spagnuolo, presidente di Ricoclaun ODV e clown Eric, e pubblicato da Ianieri Edizioni, casa editrice abruzzese.

Un appuntamento speciale, aperto a tutti, pensato in particolare per bambini, famiglie, insegnanti, educatori e per quanti credono nel valore della solidarietà e del sorriso come strumenti di relazione e vicinanza.

Il volume, rivolto principalmente ai bambini dagli 8 agli 11 anni, affronta con un linguaggio semplice, delicato e positivo temi che possono essere difficili da raccontare ai più piccoli: la malattia, l’ospedale, la paura e la fragilità.

A farlo sono una storia, i colori, il gioco e soprattutto l’incontro con il mondo della clownterapia, capace di portare leggerezza e relazione anche nei momenti più delicati.

“Il Sorriso che guarisce – The Healing Smile” è inoltre un libro bilingue, in italiano e in inglese, una caratteristica che permette ai bambini di avvicinarsi alla lingua inglese in maniera naturale attraverso il coinvolgimento nella narrazione.

Le splendide illustrazioni a colori, realizzate dalla giovane illustratrice Monica Calabrese, accompagnano il bambino lungo tutto il racconto creando un vero ponte visivo ed emotivo con la storia. La traduzione in lingua inglese è stata curata da Cynthia Szabò.

Alla fine del volume sono presenti anche giochi e attività, che consentono ai piccoli lettori di continuare a divertirsi e, nello stesso tempo, di rielaborare alcuni dei contenuti e delle emozioni incontrati durante la lettura.

Ma il libro custodisce anche un’importante finalità solidale. Tutto il ricavato sarà devoluto a Ricoclaun ODV, per contribuire alla realizzazione di nuovi progetti di clownterapia negli ospedali, nelle case famiglia, con gli anziani e a favore delle persone che vivono situazioni di fragilità.

Il libro nasce infatti dall’esperienza di Rosaria Spagnuolo e da oltre vent’anni di attività di Ricoclaun ODV, durante i quali il sorriso, il gioco, l’ascolto e la relazione sono diventati strumenti per entrare con rispetto nella vita delle persone e provare a rendere più leggero anche un momento difficile.

La prima presentazione del 14 agosto sarà quindi molto più dell’incontro con un nuovo libro: sarà un’occasione per parlare di bambini, emozioni, scuola, ospedale, solidarietà e clownterapia e per scoprire la storia e le motivazioni che hanno dato vita a questo nuovo progetto editoriale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

Chi desidera prenotare una copia del libro può richiederla direttamente a Rosaria Spagnuolo – clown Eric. Le copie richieste direttamente potranno essere accompagnate da una dedica personalizzata e da un segnalibro Ricoclaun.

WhatsApp: 347 3712722

Email: ricoclaun@gmail.com

Un libro da leggere, regalare e condividere, con un valore in più: ogni copia contribuirà a far nascere nuovi progetti e nuovi sorrisi.