Tappa a Casalbordino per il tour 'Spiagge della Salute'

Fa tappa a Casalbordino la seconda edizione dell’evento itinerante Spiagge della Salute, che quest’anno toccherà 10 località balneari italiane. Le varie attività, a partire da quelle dedicate alla prevenzione, avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte ulteriori attività.

’appuntamento a Casalbordino è per domenica 9 agosto, al lido Stella del Sud, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si svolgerà in due aree distinte.

All’interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), focalizza l’attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’ Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull'importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull’impatto esercitato dall'alimentazione sulla salute della pelle.

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, sarà invece allestita l’area dedicata ad altre attività. A Casalbordino, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, e con la Società italiana cani salvataggio (SICS), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

HANNO DETTO

MARIA CECILIA MORANDINI, presidente nazionale A.S.C:"Con questa seconda edizione di ‘Spiagge della Salute’ A.S.C. intende riaffermare il proprio impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari. Sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è soltanto un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l’attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro".

ANTONIO CAPACCHIONE, presidente nazionale SIB: "Il modello di balneazione italiana rappresenta un unicum a livello mondiale, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perché da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione. L’iniziativa è stata pensata per integrare l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo una preziosa opportunità per prendersi cura della propria salute”.

LE 10 TAPPE

Pescara - Abruzzo (07 giugno); Varcaturo - Campania (14 giugno); Tarquinia - Lazio (21 giugno); Lido di Camaiore - Toscana (28 giugno); San Benedetto del Tronto - Marche (12 luglio); Savona - Liguria (19 luglio); San Pietro Vernotico - Puglia (26 luglio); Chioggia - Veneto (2 agosto); Casalbordino - Abruzzo (9 agosto); Termoli - Molise (30 agosto).

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

Spiagge della Salute è un evento promosso da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il contributo scientifico dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e dell’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), con il contributo non condizionato di Giuliani e con il supporto di Valsoia. Partner della manifestazione è Lifeguard Italia.

VIDEO DELL’EDIZIONE 2026