Al via la XIV edizione del Festival organistico internazionale “Zefiro torna”. Un affascinante itinerario tra antichi borghi e organi storici

Inizierà venerdì 7 agosto la XIV edizione del Festival organistico internazionale “Zefiro torna”, l’evento che da diversi anni ormai propone un affascinante itinerario ‘sonoro’ tra antichi borghi e organi storici d’Abruzzo. Palcoscenico naturale del primo concerto sarà l’incantevole chiesa della Madonna del Girone, arroccata nel punto più alto della grande cresta rocciosa che sovrasta Pizzoferrato. Luogo sacro caro alla memoria storia dell’Abruzzo, la Chiesa della Madonna del Girone custodisce un prezioso organo antico costruito nel 1790 da Luciano d’Onofrio, strumento sapientemente restaurato dalla Ditta Inzoli-Bonizzi di Crema. A far risuonare la sua voce nella navata della piccola chiesa sarà il M° Antonio Varriano, titolare della cattedra di Organo al Conservatorio di Musica di Benevento, organista formatosi in Olanda e apprezzatissimo interprete di musica barocca. Al pubblico sarà offerto un intrigante percorso sonoro che alternerà brani della grande scuola tedesca con incantevoli pagine di Bach, Pachelbel e Sweelinck, alternate a suggestivi ed evocativi brani della scuola italiana (Cimarosa, Lucchesi, Corsi, Zipoli e Gherardeschi). Sarà l’occasione per un meraviglioso viaggio nel tempo, avvolti da antichi suoni storici, una esperienza sensoriale che può essere vissuta solo in certi luoghi e con strumenti così antichi, come fa notare il direttore artistico del Festival. Sempre a Pizzoferrato, ma il 14 agosto, si terrà il secondo concerto del Festival “Zefiro torna” nella Chisa di S. Domenico che custodisce un grande organo meccanico moderno; protagonisti la soprano greca Anastasia Fyssa e l’organista Alberto Mammarella, direttore artistico del Festival. La rassegna continuerà nei mesi di settembre, ottobre e novembre e vedrà esibirsi alcuni tra gli organisti più apprezzati d’Italia affiancati da valenti concertisti stranieri. La conclusione è prevista per il mese di dicembre con un grande concerto con la partecipazione straordinaria del Coro di Voci bianche del Conservatorio di Musica di Pescara.

Il concerto è ad INGRESSO GRATUITO