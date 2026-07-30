“Ambasciatori del Vino” a Canosa Sannita tra cultura, territorio e consumo responsabile

Giovedì 6 agosto, nella suggestiva cornice di Palazzo Cavaliere – Dimora Conti Martucci di Canosa Sannita, si terrà l'evento "Ambasciatori del Vino", un'iniziativa dedicata alla valorizzazione della cultura del vino, del territorio e della promozione di un consumo consapevole.



L'incontro, promosso dai gruppi consiliari comunali, Per Canosa Tonino e SiAmo Canosa, nasce con l'obiettivo di offrire un momento di approfondimento e confronto su un tema che rappresenta uno degli elementi più identitari della nostra terra: il vino, patrimonio culturale, economico e sociale dell'Abruzzo.



La serata prenderà il via alle ore 20.00 con una cena conviviale (su prenotazione), mentre dalle ore 21.00 il dibattito sarà aperto gratuitamente al pubblico.



Ad animare il confronto saranno due qualificati relatori:



* Prof. Leonardo Seghetti, docente di Tecnologie Alimentari, che approfondirà il tema "Vino & Alcol", illustrando gli aspetti scientifici, culturali e le buone pratiche legate al consumo responsabile.



* Nicola D'Auria, Presidente Provinciale ACLI Terra, che interverrà sul tema "Vino & Territorio", evidenziando il ruolo della viticoltura quale motore di sviluppo, identità e promozione delle eccellenze locali.



L'iniziativa vuole essere un'occasione per ribadire come il vino non rappresenti soltanto un prodotto agricolo di eccellenza, ma anche un simbolo della storia, delle tradizioni e del lavoro delle comunità rurali, da conoscere e valorizzare sempre nel rispetto della salute e della responsabilità individuale.



Gli organizzatori invitano cittadini, appassionati, produttori e operatori del settore a partecipare a questa serata di dialogo e condivisione, certi che la cultura del vino possa continuare a rappresentare uno straordinario strumento di crescita per il territorio.



Per la cena è previsto un contributo di 25 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 4191945.



Ingresso libero al dibattito a partire dalle ore 21.00.