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"Da Zero a Duemila": la pedalata dal mare alla montagna tra amicizia e passione

Domenica 2 agosto l'appuntamento organizzato dalla Ciclistica Valle Trigno

Appuntamenti
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Mettete in carica le gambe e preparate il costume da bagno!

Domenica 2 agosto 2026 torna l'attesissimo appuntamento con "da Zero a Duemila", la giornata su due ruote organizzata dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (Pescara - Chieti Ciclismo).

Un evento aperto a tutti che unisce la bellezza della costa abruzzese con il fascino sfidante della montagna.

Importante: non si tratta di una gara agonistca, ma di una splendida giornata da vivere in compagnia, all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della condivisione!

Programma e Dettagli dell'Evento

Ritrovo: Ore 07:30 a Francavilla al Mare, presso il Bar Le Gemelle (con colazione per iniziare al meglio!).

Partenza: Ore 08:00 con destinazione Blockhaus.

Pausa Ristoro: Durante il percorso ci si fermerÃ  all'Andata per la colazione e al Ritorno per un gustoso panino "alla romana" presso il distributore AGIP a Pretoro.

Gran Finale al Mare: Una volta rientrati, ci si tuffa in acqua! Ad attendere i partecipanti ci saranno doccia e birra presso lo Stabilimento Balneare Le Gemelle. (N.B. Non dimenticate il costume a casa!)

 Assistenza e Sicurezza

Niente paura per eventuali imprevisti meccanici: lungo il percorso sarÃ  presente l'assistenza tecnica con furgone al seguito, offerta gratuitamente dall'A.S.D. Ciclistica Valle Trigno.

Informazioni e Contatti

Siete pronti a pedalare dal livello del mare fino alle vette del Blockhaus?

Telefono / Info: 3281617416

Siete tutti invitati a partecipare per vivere insieme una giornata indimenticabile!

https://chat.whatsapp.com/L7mHKgvyDwSEAXULwsjGhJ?s=cl&p=i&ilr=4

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