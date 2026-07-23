Cicloturismo in Abruzzo, le date di luglio per la Pedalata di luna piena con Borracce di poesia

Con lâ€™estate torna lâ€™appuntamento della Pedalata di luna piena con Borracce di poesia, prima realtÃ ad aver pensato e realizzato un evento dedicato alla bici al chiaro di luna. Ecco dunque le date di luglio: mercoledÃ¬ 29 luglio percorso urbano tra Pescara e Francavilla al Mare e venerdÃ¬ 31 luglio lungo la Costa dei Trabocchi.



Unâ€™occasione unica per pedalare, di sera, prima lungo il sistema ciclabile fra Pescara e Francavilla al Mare - con incluso il Pescara bike tour, giro esclusivo in cittÃ ideato proprio da Borracce di poesia - e poi lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi. La pedalata del 29 luglio parte dal centro della cittÃ di Pescara, quella del 31 dalla Marina di Torino di Sangro.



Entrambi i momenti sono accompagnati da soste per raccontare peculiaritÃ e caratteristiche del territorio, con, inoltre la lettura di poesie dedicate alla luna, caratteristica unica di questi tour: momenti unici, dunque, allâ€™andata seguendo il tramonto e, al ritorno, la luce della luna. Sempre con e-bike.



Il tutto a cura di Borracce di poesia, Asd affiliata Endas Abruzzo. Un progetto di Alessandro Ricci, giornalista, autore di guide dedicate alla scoperta dellâ€™Abruzzo in bicicletta e Accompagnatore cicloturistico con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo. I due tour sono sempre su ciclabile e ciclopedonale in sede propria: il giro Pescara - Francavilla al Mare - Pescara Ã¨ di 25 chilometri, sempre andata e ritorno, quello sulla Costa dei Trabocchi Ã¨ di 40 chilometri andata e ritorno.

Diverse formule per la partecipazione, con prenotazione obbligatoria. Borracce di poesia fornisce e-bike, casco e garantisce copertura assicurativa, con inoltre la possibilitÃ di partecipare anche con bici propria.



Info: 3283543346