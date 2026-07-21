'Sguardi Italiani', la rassegna cinematografica sotto le stelle di Artinvita torna a Orsogna

Da venerdÃ¬ 24 luglio Sguardi Italiani torna a Orsogna per la sua nona edizione che illuminerÃ le serate abruzzesi con il suo schermo per 4 appuntamenti alle 21:30 fino al 9 agosto. Il luogo scelto Ã¨ come sempre il Largo di Piano Castello.

La rassegna, organizzata dallâ€™associazione Insensi in collaborazione con CiakCity, la Pro Loco Raffaele Paolucci di Orsogna e con il sostegno del Comune di Orsogna, si svolgerÃ per due fine settimana di venerdÃ¬ e di domenica e parlerÃ di immaginazione del futuro, di scambi generazionali e relazioni con i territori attraverso titoli dâ€™autore selezionati dal panorama contemporaneo italiano.

VenerdÃ¬ 24 luglio la rassegna aprirÃ con Futura un film corale realizzato da tre registi che stanno innovando la scena del cinema Italiano, Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi. Il film Ã¨ unâ€™inchiesta realizzata su tutto il territorio italiano che ha puntato i riflettori sulle prospettive di vita, le idee e le preoccupazioni di adolescenti dal nord al sud Italia. Subito dopo, domenica 26 luglio sarÃ proiettato Vittoria, di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffmann, film che esplora le intricate dinamiche di una famiglia napoletana e i desideri apparentemente irrazionali che guidano la psiche umana. Basato su eventi realmente accaduti, il film Ã¨ interpretato dai protagonisti stessi della storia reale creando un perfetto intreccio tra cinema documentario e finzione con uno stile cinematografico inconfondibile.

Il secondo weekend ci porterÃ invece in Sicilia e in Veneto. Il 7 agosto sarÃ proiettato Sciatunostro di Leandro Picarella, autore siciliano che ha costruito una narrazione tra passato e presente - usando anche dei video amatoriali - cercando di cogliere lâ€™essenza di una piccola isola nel cuore del Mediterraneo, in cui due amici inseparabili di undici e sette anni, si preparano a vivere lâ€™ultima estate insieme. Attraverso lâ€™archivio e la videocamera di Pino, un anziano video amatore, il tempo si fa memoria condivisa, e il soffio dellâ€™isola â€“ sciatu â€“ diventa il respiro di unâ€™intera comunitÃ . In chiusura, il 9 agosto la rassegna chiude con il film che Ã¨ diventato un fortunato esempio di come il cinema dâ€™autore italiano possa riuscire ad arrivare in modo personale e disincantato al grande pubblico, vincitore di otto David di Donatello, tra cui Miglior film e Miglior regia, Le cittÃ di pianura di Francesco Sossai con le materiche e spregiudicate interpretazioni di Sergio Romano e il frontman del Teatro degli Orrori Pierpaolo Capovilla alla sua prima esperienza sul set. Sossai porta una verve libera e alcolica nella sua seconda opera: un road movie ambientato nel Veneto rurale dove due amici di bevute inseguono la leggenda di un tesoro nascosto dal loro compagno Genio. Con loro un giovane architetto in cerca di sÃ©.

Sguardi Italiani Ã¨ il progetto estivo di Artinvita Festival. Una rassegna cinematografica sotto le stelle che propone uno sguardo su quelle che sono le migliori proposte del panorama cinematografico italiano contemporaneo raccontando allo stesso tempo come sta cambiando il cinema, il nostro Paese e la nostra maniera di interpretarlo. Se da una parte il cinema Ã¨ sogno, Ã¨ anche vero che spesso la sua magia Ã¨ quella di riuscire a mostrarci la realtÃ attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, nella nostra quotidianitÃ , non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti delle nostre esistenze: Ã¨ il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano significa proprio ritrovarle nella propria realtÃ .

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