Gin & Tonic Festival debutta in Abruzzo

Manca ormai pochissimo all'arrivo del Gin & Tonic Festival in Abruzzo. Da venerdÃ¬ 17 a domenica 19 luglio l'Arena dei Fiori di Montesilvano ospiterÃ per la prima volta la manifestazione nata a Bergamo nel 2016, che celebra il suo decimo anniversario confermandosi il principale appuntamento italiano dedicato alla cultura del gin. Oltre 400 etichette provenienti da tutto il mondo, produttori artigianali, grandi marchi internazionali e Gin & Tonic premium proposti a 10 euro accompagneranno il pubblico in tre giornate dedicate alla scoperta, alla degustazione e all'intrattenimento.

Uno dei punti di forza della tappa abruzzese sarÃ il progetto "Local Heroes", nato per valorizzare i produttori indipendenti del territorio. I visitatori potranno conoscere da vicino le realtÃ che raccontano l'identitÃ dell'Abruzzo attraverso botaniche e ricette originali, tra cui Aureo Gin, MonteMatto, AE Organic Gin, SCUPPOZ Gin, Mimosa Dry Gin, Madam Gin, RARO Gin, Gin Taig, Terra dei Briganti, Aternum Gin e Dyro Gin, affiancati dai principali marchi presenti nel Summer Tour del festival.

Accanto alle degustazioni, ampio spazio sarÃ dedicato alla divulgazione con le masterclass gratuite, organizzate in collaborazione con ilGin.it e guidate da Marco Bertoncini, tra i maggiori esperti italiani del settore. Il programma accompagnerÃ il pubblico alla scoperta della storia del gin, delle tecniche di produzione, della degustazione e della miscelazione, mentre The Gin Lab, il laboratorio esperienziale realizzato con iltuogin.it, offrirÃ ai partecipanti l'opportunitÃ di creare il proprio gin personalizzato e portare a casa una bottiglia unica.

Il festival sarÃ anche musica e convivialitÃ . Ogni sera il tradizionale Sunset Aperitivo aprirÃ il programma con dj set e musica dal vivo, lasciando poi spazio ai grandi eventi serali: il City Club di venerdÃ¬, il '90-2000 Party di sabato e il gran finale di domenica con il format Sounds Set Events, il live degli Studio 54 e il dj set conclusivo. Non mancherÃ altresi un'ampia area dedicata allo street food, con arrosticini, fritto di mare, pizza in padella, porchetta, hamburger gourmet e dolci, oltre al Market, al Gin Shop ufficiale e alle attivitÃ di animazione previste durante tutta la manifestazione.

L'ingresso Ã¨ gratuito, con prenotazione tramite Eventbrite.