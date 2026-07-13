A Casalbordino la presentazione del libro “Etnobotanica in Abruzzo. Le piante nella tradizione popolare”

Secondo appuntamento del ciclo di incontri dell’estate 2026 dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo. Appuntamento martedì 14 luglio alle ore 21 nella tradizionale Piazzetta del Forte (accanto alla Chiesa parrocchiale del SS Salvatore).



Alla presenza dell’autore Aurelio Manzi e della dottoressa Raisa Pacella, esperta in fitoterapia sarà presentato il libro ““Etnobotanica in Abruzzo. Le piante nella tradizione popolare” in collaborazione con la casa editrice Meta (editrice del libro) e il patrocinio del Comune di Casalbordino.



Il volume è la sintesi di una ricerca trentennale sul campo e tra le genti d'Abruzzo sugli usi popolari delle piante tra i contadini, pastori, artigiani, donne e uomini del territorio regionale.

Un sapere che interessa vari settori: medico, alimentare, veterinario e zootecnico, artigianale, agricolo, magico e rituale, ludico e letterario. Oggi, questo sapere è in buona parte scomparso, poiché la trasmissione delle conoscenze tra le generazioni ormai è fortemente compromessa per diversi motivi. Le aree interne, dove maggiore è il rapporto con la natura, risultano per la maggior parte abbandonate. Si tratta di processi demici, culturali e sociali di portata storica che mai si sono verificati nella storia dell'uomo agricoltore e allevatore in Abruzzo. Il patrimonio di conoscenze orali costituisce un'eredità importante per una comunità e per la sua identità storica e sociale: i contenuti di questo volume vogliono dare un'idea del grande patrimonio etnobotanico delle genti d'Abruzzo che vivono in un'area con una biodiversità tra le più elevate in ambito europee e mediterranee, in cui montagna e mondo selvaggio da sempre hanno condizionato la vita degli uomini e i loro rapporti sociali.