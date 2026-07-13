Mons. Mauro Lalli presenta l'enciclica "Magnifica Humanitas" di Papa Leone XIV

È stato l’arcivescovo Mauro Lalli, Nunzio Apostolico, a presentare l’enciclica «Magnifica Humanitas» al Comitato Esecutivo della Cisl appositamente riunito a Roma per una importante ed approfondita sessione di studio sull’Enciclica di Papa Leone XIV.

Come ha ricordato il segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli introducendo i lavori, l’orizzonte costantemente indicato dalla dottrina sociale della Chiesa rappresenta una sapienza pratica che interpreta la storia nella sua attualità.

E su questo orizzonte i principi e i valori della Cisl restano saldi nel tempo permettendo di guardare al futuro non come una minaccia, bensì come un’opportunità perché anche le innovazioni offerte dall’intelligenza Artificiale l’innovazione di domani sarà autentica solo se saprà dimostrarsi profondamente umana.

Come sempre, secondo la felice definizione di San Paolo VI, “maestra di umanità”, anche di fronte alle future sfide poste dallo sviluppo delle nuove tecnologie, la riflessione di Papa Leone XIV aggiunge al magistero della Chiesa una puntuale, e per tanti versi profetica, riflessione (come dice il sotto titolo dell’enciclica) «sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». L’analisi del vastese Mons. Mauro Lalli, partendo dalle premessa che la salvaguardia dei posti di lavoro è soprattutto affermazione e difesa della verità del senso reale del lavoro, - perché la differenza dei modi e luoghi del lavoro la fanno le persone, non la tecnologia -, ha lanciato verso i partecipanti alla sessione quello che per la Chiesa e per la sua dottrina sociale è, come diceva Charles de Gaulle, “un vaste programme”: stiamo difendendo davvero il lavoro come valore umano?

Sul valore ecclesialmente e socialmente profetico di questa domanda hanno tracciato piste di riflessione anche don Simone Duchi, Teologo, Marta Bertolaso, Ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza Università Campus Bio-Medico di Roma, Leonardo Becchetti, economista e docente Università Roma Tor Vergata, e con un intervento video Alec Ross, esperto di Politiche Tecnologiche Bologna Business School.



