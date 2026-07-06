Torino di Sangro festeggia la seconda Bandiera Blu a Borgata Marina

Il Comune di Torino di Sangro si prepara a celebrare un importante traguardo con la "Seconda Festa della Bandiera Blu", un evento ricco di appuntamenti che si terrÃ venerdÃ¬ 10 luglio presso la Borgata Marina, volto a valorizzare le bellezze naturali e le iniziative culturali del territorio.

La giornata si aprirÃ dalle ore 10:00 alle 12:00, con una suggestiva dimostrazione di pesca sul Trabocco "Punta Le Morge", per poi proseguire nel pomeriggio con l'iniziativa "La Biblioteca va in Lecceta per la Bandiera Blu", un invito speciale di Biblioteca e Lecceta che prevede un raduno alle 17:30 presso il Camping "Sun Beach" con merenda offerta con letture, un'escursione, laboratori di bio monitoraggio sul fiume e una dimostrazione di una sessione di inanellamento degli uccelli.

La serata entrerÃ nel vivo a partire dalle 20:30 con la proiezione del video dei lavori realizzati dai ragazzi della Scuola primaria di Torino di Sangro, a cui seguirÃ alle 21:00 l'esibizione di "Ritmart Asd" e, alle 21:30, i saluti ufficiali delle autoritÃ .

Il momento centrale dell'intrattenimento serale arriverÃ alle ore 22:00 con l'inizio del grande spettacolo curato da Power Eventi, una realtÃ sinonimo di eccellenza e coinvolgimento che promette di accendere la notte di Borgata Marina. Questa produzione di spicco vedrÃ come special guest la "CHIC live band", una formazione straordinaria capace di trascinare il pubblico con un repertorio vibrante, un sound travolgente e una presenza scenica di altissimo livello, pensata per far ballare e cantare i presenti in un'atmosfera di pura festa e condivisione.

I festeggiamenti si chiuderanno ufficialmente a mezzanotte con il gran finale dei tradizionali fuochi pirotecnici, che illumineranno il cielo sopra il mare per concludere in modo magico una giornata indimenticabile.