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Via Verde Costa dei Trabocchi, s'inaugura la mostra permanente "Immagini, testimonianza nel tempo. Paesaggi, storie, identitÃ , cambiamenti, tra mare e terra"

redazione
Appuntamenti
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Domenica 28 giugno alle 10.30 lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi, in localitÃ  VallevÃ² a Rocca San Giovanni - area adiacente "Il Porticciolo" - sarÃ  inaugurata la mostra permanente "Immagini, testimonianza nel tempo. Paesaggi, storie, identitÃ , cambiamenti, tra mare e terra"
 
L'iniziativa, promossa dall'associazione "Scoglio del gabbiano" in collaborazione con il Circolo Pescatori e Diportisti VallevÃ² e con il contributo del Comune di Rocca San Giovanni e delle attivitÃ  turistiche locali, nasce con l'obiettivo di valorizzare la memoria storica, culturale e identitaria del territorio costiero, attraverso un percorso espositivo permanente che racconta l'evoluzione dei luoghi e delle comunitÃ  tra mare e terra.
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