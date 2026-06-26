Cicloturismo in Abruzzo, torna la 'Pedalata di luna piena' con Borracce di poesia

Con lâ€™estate torna lâ€™appuntamento della Pedalata di luna piena con Borracce di poesia, prima realtÃ ad aver pensato e realizzato un evento dedicato alla bici al chiaro di luna. Per inaugurare la stagione, doppio evento dunque per celebrare il plenilunio: il 30 giugno lungo la Costa dei Trabocchi e il 1Â° luglio con pedalata urbana fra Pescara e Francavilla al Mare.



Unâ€™occasione unica per pedalare, di sera, prima lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi e poi lungo il sistema ciclabile cittadino di Pescara e di Francavilla al Mare. La pedalata del 30 giugno parte dalla Marina di Torino di Sangro e quella del 1Â° luglio dal centro della cittÃ di Pescara: prima di arrivare a Francavilla, il giro prevede il Pescara Bike Tour, giro esclusivo in cittÃ ideato proprio da Borracce di poesia.



Entrambi i momenti sono accompagnati da soste per raccontare peculiaritÃ e caratteristiche del territorio, con, inoltre la lettura di poesie dedicate alla luna, caratteristica unica di questi tour: momenti unici, dunque, allâ€™andata seguendo il tramonto e, al ritorno, la luce della luna. Sempre con e-bike.



Il tutto a cura di Borracce di poesia, Asd affiliata Endas Abruzzo. Un progetto di Alessandro Ricci, giornalista, autore di guide dedicate alla scoperta dellâ€™Abruzzo in bicicletta e Accompagnatore cicloturistico con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Abruzzo.



I due tour sono sempre su ciclabile e ciclopedonale in sede propria: quello sulla Costa dei Trabocchi Ã¨ di 40 chilometri andata e ritorno e il giro Pescara - Francavilla al Mare - Pescara Ã¨ di 25 chilometri, sempre andata e ritorno. Entrambi sono di categoria turistica e dunque adatti a tutti.



Diverse formule per la partecipazione, con prenotazione obbligatoria. Borracce di poesia fornisce e-bike, casco e garantisce copertura assicurativa, con inoltre la possibilitÃ di partecipare anche con bici propria.

