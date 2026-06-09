Svolta la cerimonia conclusiva della XVIII edizione del Premio Di Nicola

Si è svolta ieri nella sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, in via Raiale 110 bis, la cerimonia conclusiva della XVIII edizione del Premio Di Nicola, il contest dedicato agli studenti abruzzesi più brillanti nella logica, matematica e cultura generale in inglese, ispirato ai test di ammissione delle università americane.

L’edizione 2026 ha coinvolto studenti delle scuole superiori provenienti da tutto l’Abruzzo, impegnati venerdì 6 giugno in una prova svolta simultaneamente in presenza presso l’IIS Alessandrini Marino di Teramo e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara: è la prima volta nella storia del Premio che il contest si tiene contemporaneamente in due sedi scolastiche.

Ecco i vincitori dei premi per un totale di 2.500 euro – che potranno ricevere, a scelta, anche in Bitcoin:

•Primo classificato: Matteo Di Maio, della classe 3°B del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, che vince 1000€;

•Secondi classificati parimerito: Davide Colangelo e Matteo Taricani, delle classi 4°G e 4°D del Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" di Teramo, che ottengono 500€;

•Incentivo rosa: Sara Di Fabio, della classe 4°A del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, che vince 700€, premio ideato da Danila Di Nicola per la valorizzazione del talento femminile nelle discipline STEM;

•Premio imprenditorialità: Alessandro D’Agnese, della classe 4°H del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, che ottiene 300 €, contributo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Menzione d’onore per Walter Orsini, della classe 4°A del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara.

Promosso dal 2008 dal Cav. Vincenzo Di Nicola, imprenditore abruzzese cresciuto professionalmente nella Silicon Valley dopo una laurea con lode in Ingegneria Informatica all’Università di Bologna e un Master of Science in Computer Science presso Stanford University, il Premio nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento, il merito e l’apertura internazionale delle nuove generazioni.

“Il Premio Di Nicola compie 18 anni e continua ad avere lo stesso obiettivo: aiutare ragazze e ragazzi abruzzesi a credere maggiormente nelle proprie capacità e ad affrontare senza paura le opportunità offerte dal mondo di oggi”, ha dichiarato Vincenzo Di Nicola. “Nel corso di questi anni ho avuto modo di conoscere centinaia di studenti straordinari e vedere il loro percorso di crescita personale e professionale. Questo è il risultato più bello del Premio”.

La prova propone quesiti logico-matematici modellati sui test internazionali e non richiede competenze avanzate di matematica. L’edizione 2026 ha inoltre introdotto una significativa sperimentazione tecnologica: parte della prova è stata sviluppata anche con il supporto dell’Intelligenza Artificiale grazie al lavoro di Davide De Sanctis, ex partecipante al Premio e oggi studente di Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano. Il progetto ha visto anche il contributo di ./cogita ETS per il rinnovamento del sito ufficiale del Premio e mentoring degli studenti.

Sostenuto nella diffusione e nella premialità sin dal 2022 da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il Premio vede anche quest’anno un contributo concreto dell’associazione pari a 1.000 euro del montepremi complessivo, inclusa la quota del premio imprenditorialità, a conferma dell’attenzione verso la crescita culturale e professionale dei giovani del territorio. Per Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è intervenuta Claudia Pelagatti, Adviser Area Affari Internazionali, Formazione, Education e Capitale Umano, che ha sottolineato come l’iniziativa non rappresenti solo un progetto formativo ma una scelta strategica per lo sviluppo dell’innovazione e della competitività del territorio abruzzese.

Il Premio Di Nicola conferma così, anche alla sua XVIII edizione, il proprio ruolo di punto di riferimento per la crescita culturale e formativa degli studenti abruzzesi, unendo scuola, innovazione tecnologica e mondo dell’impresa in una visione sempre più internazionale.