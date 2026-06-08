A Ortona l'incontro con la scrittrice Valentina Di Ludovico

Un grande appuntamento con la cultura e la narrativa d'autore si terrÃ martedÃ¬ 9 giugno alle ore 18.00 presso la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva, situata in Corso Vittorio Emanuele a Ortona.

L'incontro prevede la presentazione del romanzo di Valentina Di Ludovico "Asimmetrie dei giorni pari", pubblicato da Bertoni Edizioni per la collana "Schegge". L'evento, a ingresso gratuito, offrirÃ un dibattito stimolante e ricco di spunti di riflessione grazie al dialogo tra l'autrice e il Professor Dino Burtini.

L'incontro rappresenta un'occasione speciale per accogliere Valentina Di Ludovico, scrittrice orgogliosamente abruzzese che torna a parlare del suo lavoro nella sua terra forte del successo legato a questa sua ultima opera. Il libro "Asimmetrie dei giorni pari" Ã¨ infatti reduce da grandissime soddisfazioni e sta riscuotendo un notevole apprezzamento da parte della critica e del pubblico, confermando il talento dell'autrice nel panorama letterario contemporaneo. Con una scrittura sensibile, intima e profondamente incisiva, Di Ludovico esplora in questo romanzo i chiaroscuri della quotidianitÃ e la complessitÃ dei legami umani, raccontando quelle imprevedibili asimmetrie della vita che finiscono per unire o allontanare i destini dei protagonisti.

Questo appuntamento riveste un'importanza particolare poichÃ© la data scelta coincide esattamente con il settimo anniversario di attivitÃ della Libreria Moderna Fabulinus & Minerva. Sette anni trascorsi a promuovere la lettura, a creare connessioni e a offrire uno spazio di incontro e crescita culturale nel cuore di Ortona. Si Ã¨ voluto fortemente celebrare questo traguardo speciale con la presentazione del romanzo di Valentina Di Ludovico, legando la festa di questo presidio culturale alla forza delle parole e delle storie.

L'evento, gratuito, rappresenta inoltre l'atto conclusivo della terza edizione della rassegna "Il Maggio dei Libri": l'intera manifestazione Ã¨ stata organizzata in stretta sinergia dalla Libreria Moderna Fabulinus & Minerva e da Unaltroteatro, la realtÃ che ha ospitato le scorse presentazioni della rassegna all'interno del foyer dell'Auditorium Zambra di Ortona. Questa proficua collaborazione e la condivisione di un intento comune trovano nella serata del 9 giugno il loro perfetto coronamento, unendo i festeggiamenti per il compleanno della libreria alla conclusione ufficiale del percorso letterario di quest'anno.

In merito a questo doppio e significativo traguardo, gli organizzatori di Unaltroteatro e della Libreria Moderna Fabulinus & Minerva dichiarano: Â«Festeggiare sette anni di attivitÃ proprio in occasione dell'ultimo appuntamento del Maggio dei Libri riempie di orgoglio. Questo giorno non Ã¨ solo una celebrazione del cammino percorso, ma un ringraziamento sincero a tutta la comunitÃ che ha sostenuto il lavoro svolto sul territorio in questi anni. Chiudere la rassegna di quest'anno ospitando un'autrice abruzzese con un libro che sta regalando cosÃ¬ tante soddisfazioni rappresenta il modo migliore per onorare il passato e guardare al futuro, continuando a offrire un punto di riferimento culturale vivo, propositivo e accoglienteÂ».