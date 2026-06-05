â€œPremio Di Nicola 2026", XVIII edizione del contest per i giovani talenti abruzzesi

Compie 18 anni il Premio Di Nicola, il contest dedicato agli studenti abruzzesi piÃ¹ brillanti nella logica, matematica e cultura generale in inglese, ispirato ai test di ammissione delle universitÃ americane. L'edizione 2026 si svolgerÃ sabato 6 giugno alle ore 10:00 esclusivamente in presenza e in contemporanea presso l'IIS Alessandrini Marino di Teramo e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara, coinvolgendo studenti delle scuole superiori provenienti da tutto l'Abruzzo.

La premiazione finale si terrÃ lunedÃ¬ 8 giugno alle ore 10:00 presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico di Pescara. I finalisti saranno ospitati per un breve colloquio in inglese di cultura generale e, a seguire, verranno proclamati e premiati i vincitori della XVIII edizione.

Promosso dal 2008 dal Cav. Vincenzo Di Nicola â€“ imprenditore abruzzese cresciuto professionalmente nella Silicon Valley, laureato con lode in Ingegneria Informatica all'UniversitÃ di Bologna e con un Master of Science in Computer Science presso Stanford University â€“ il Premio nasce con l'obiettivo di valorizzare il talento, il merito e l'apertura internazionale delle nuove generazioni.

Sostenuto nella diffusione e nella premialitÃ sin dal 2022 da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il Premio vede anche quest'anno un contributo concreto dell'associazione a conferma dell'attenzione verso la crescita culturale e professionale dei giovani del territorio. La prova propone quesiti logico-matematici modellati sui test internazionali e non richiede competenze avanzate. L'edizione 2026 introduce inoltre un'importante sperimentazione tecnologica: parte della prova Ã¨ stata sviluppata anche con il supporto dell'Intelligenza Artificiale grazie al lavoro di Davide De Sanctis, ex partecipante al Premio e studente di Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano, con il contributo di./cogita ETS anche per il rinnovamento del sito ufficiale del Premio.

Il contest prevede un premio il cui ammontare Ã¨ pari a un totale di 2.500 euro (o, a scelta, equivalente Bitcoin), da ripartire tra:

â€¢Primo classificato: 1000â‚¬ (di questi, 100â‚¬ sono contributo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico);

â€¢Secondo classificato: 500â‚¬ (di questi, 200â‚¬ sono contributo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico);

â€¢Incentivo rosa: 700â‚¬ (di questi, 400â‚¬ sono contributo di Danila Di Nicola e 400 â‚¬ sono contributo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico);

â€¢Premio imprenditorialitÃ : 300 â‚¬, contributo di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Alla cerimonia finale interverranno Vincenzo Di Nicola, promotore del Premio con Lorenzo Dattoli e Luigi Di Giosaffatte, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Per ulteriori informazioni: www.premiodinicola.it