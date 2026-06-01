Ortona accoglie la 'Lunga Notte delle Chiese': un cammino verso la casa interiore

Lunga Notte delle Chiese 2026 arriva per la prima volta a Ortona con una serata di spiritualità, arte e contemplazione presso la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, ispirata al tema nazionale “HOME – Francesco va’, e ripara la mia casa”.



Il filo conduttore sarà “Ritornare a casa: ascolto, silenzio e comunità”, un invito a riscoprire la dimensione interiore e relazionale dell’abitare.



La serata, promossa dall’Associazione Anno Domini 1566, si aprirà alle 20.30 con un’introduzione dedicata al “ritornare a casa” come percorso di ascolto e riscoperta della comunità. L’evento è inserito nel calendario delle iniziative dedicate alla Sacra Ampolla, che accompagneranno l’intero mese di giugno.



Seguiranno visite guidate tra chiesa e oratorio, in un percorso immersivo tra memoria, architettura e spiritualità, mentre dalle 21.30 alle 22.30 il recital d’arpa della professoressa Sofia Marzetti creerà un momento di intensa suggestione.



Dalle 22.30 spazio a visite libere e riflessione personale, con letture dal Cantico delle Creature e dal Paradiso, prima della chiusura nella notte con i ringraziamenti finali.



A livello nazionale, la Lunga Notte delle Chiese, promossa dall’Associazione BellunoLaNotte.com, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma un’esperienza che unisce fede, arte e cultura, invitando a riscoprire — anche solo per una notte — la strada verso casa.